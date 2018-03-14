新經濟顧問人選 川普看上名嘴柯德洛

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天說，他有「很高機率」將任命保守派電視名嘴柯德洛（Larry Kudlow）遞補首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）辭職遺缺。寇恩在反抗課徵鋼鋁關稅未果後掛冠求去。

法新社報導，柯德洛跟寇恩一樣，曾反對課徵鋼鋁關稅，但川普表示，這位電視名嘴已經「改變觀點，相信關稅這招了」。

川普在白宮說：「我看上柯德洛，我認識他一段時間了。」川普準備動身前往加州，視察邊界城牆雛形。築牆一直是他移民政策的核心。

他說：「柯德洛成為我的好友一段時間了，他在我競選早期就力挺我，是我最初的支持者之一。他才華超眾。」