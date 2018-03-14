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中央社

新經濟顧問人選 川普看上名嘴柯德洛

中央社2018/03/14 12:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天說，他有「很高機率」將任命保守派電視名嘴柯德洛（Larry Kudlow）遞補首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）辭職遺缺。寇恩在反抗課徵鋼鋁關稅未果後掛冠求去。

法新社報導，柯德洛跟寇恩一樣，曾反對課徵鋼鋁關稅，但川普表示，這位電視名嘴已經「改變觀點，相信關稅這招了」。

川普在白宮說：「我看上柯德洛，我認識他一段時間了。」川普準備動身前往加州，視察邊界城牆雛形。築牆一直是他移民政策的核心。

他說：「柯德洛成為我的好友一段時間了，他在我競選早期就力挺我，是我最初的支持者之一。他才華超眾。」

川普又說：「我也在與其他人談，但我覺得柯德洛出線機率很高。」

柯德洛現年70歲，在前總統雷根任內監督白宮管理及預算局5年。他1987年到1994年也在曾為投資銀行的貝爾斯登公司（Bear Stearns）擔任首席經濟學家。

柯德洛2001年加入有線財經新聞頻道CNBC，之後成為知名評論家與主持人，風格熱情洋溢與充滿自信，抱持支持自由貿易觀點。

不過，在2007年全球金融危機前夕，他告訴觀眾美國不會陷入衰退。

兩年前，柯德洛支持川普競選總統，力挺川普競選開出的築牆與減稅支票。

柯德洛結過3次婚，也承認1990年代曾因酗酒與依賴古柯鹼接受治療。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1070314

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