林伯豐感謝重啟核二　盼政府重視兩岸關係現況

工商協進會今日中午12時於台北國賓飯店召開「第24屆第16次理監事聯席會議」，並邀請經濟部部長沈榮津以「產業創新轉型與永續發展」為題發表專題演講。林伯豐在致詞時指出，新的一年才開始三個多月，國內外經濟情勢已經有了快速的變化，為了維持台灣的國際競爭力，工商協進會提出了幾點看法與建議。

首先談到能源政策，林伯豐表示，工商業界對於行政院同意讓核二廠2號機重啟運轉，避免今年夏天出現限電危機、紓緩能源轉型對台灣經濟的壓力，表達感謝之意，希望行政院盡速提交立法院。

針對中國大陸在2月28日提出的惠台31項措施，林伯豐認為，其中12項是給予台商與大陸企業同等待遇，此為台商所樂見，台商願意根留台灣，也感受到政府解決五缺的魄力，期盼政府正視兩岸的關係的現狀，化解台灣內部對立的氣氛，持續檢討不合時宜的法規，改善投資環境，並與國際接軌。

跨太平洋夥伴全面進展協定CPTPP，11個會員國3月8日在智利簽署最終版本的協議，林伯豐指出，這11個國家占台灣貿易總額約25%、出口也占21%，對外投資累計值達30.42%，期待政府積極台灣爭取加入第二輪談判。

對於公司法修法及勞基法後續的配套，林伯豐也喊話，希望立法院可以通過行政院的版本，刪除公司法第27條的限制，取消法人董事的限制，工商界認為此舉將會影響法人投資優質企業的意願，建議政府重視並協調。

至於勞基新法3月1日上路，林伯豐則說，雖然相關的實施細節還在檢討，但是七休一取消一般員工國外出差不適用的規定，已對企業造成實質的影響，建議勞動部盡速蒐集各界意見，給予妥善的規範，讓企業可以有彈性的營運。