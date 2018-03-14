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中央社

智慧城市展 遠傳搶三大商機

中央社2018/03/14 13:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北14日電）台灣物聯網盛會「2018智慧城市展」將登場，遠傳電信將聚焦「物聯網、AI、數位轉型/新零售」三大重點商機，展出「智慧城市」、「智慧城市AI+」、與「智慧商店」三大主題。

台灣物聯網年度盛會「2018智慧城市展」(SmartCity Summit & Expo)將於27日至30日登場，展覽規模將更擴大，並邀集海外城市首長來台交流智慧城市發展經驗。

遠傳電信將聚焦「物聯網、AI、數位轉型/新零售」三大重點商機，展出「智慧城市 物聯生活」、「智慧城市AI+」、與「智慧商店」三大主題情境區，結合AR展示，呈現遠傳電信接軌國際、在地化與產業化的整合能力。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳電信深耕物聯網與智慧城市領域多年，積極布局5G與NB-IoT新技術發展，繼去年底啟動國內第一個「物聯網生態圈」，成為全台第一家NB-IoT服務正式商轉的電信業者後，今年初又獲選為微軟在台「AI研發中心」的首位電信業合作夥伴，將持續攜手國際大廠與各產業夥伴，為企業與公部門帶來創新的服務模式與成長動能。

呼應智慧城市展年度主題「以物聯網建設智慧城市」，遠傳將展出多項與政府公部門息息相關的物聯網及大數據應用，包含智慧路燈、智慧停車、環境監控、大數據人潮解析、智慧城市儀表板等，並將與重要合作夥伴共同展出多項AI創新應用，協助政府公部門解決交通、空氣品質、公共安全與城市管理等問題，打造更智慧、更安全的未來城市。

此外，針對餐飲、零售業頭家，遠傳也將展出「頭家輕鬆配」一站式的數位化工具及O2O解決方案，協助中小企業及新創店家快速躍升數位化企業，整合多元支付、AI、智慧商情分析等應用，成為邁向新一代智慧商店乃至無人商店的基礎。（編輯：林興盟）1070314

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