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板南線中和新蘆線捷運宅價跌 買氣增

中央社2018/03/14 13:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北14日電）房仲比較去年捷運站電梯房和公寓宅交易量逾百筆的年增率，兩種產品排名前5站均在板南線與中和新蘆線，兩種產品房價都有小幅回檔，三和國中和江子翠站的電梯房和公寓均小跌。

永慶房屋依實價登錄分析去年大台北捷運電梯房和公寓宅成交狀況，觀察沿線交易量成長前5名捷運站，大致落在板南線和中和新蘆線，且這些站的兩種產品的房價約小跌1%到8%，其中電梯房為頂埔、三和國中、蘆洲、江子翠和新埔站；公寓為三民高中、三和國中、江子翠、板橋和南勢角站。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，2017年捷運宅交易增加明顯的站點來看，平均房價多在五字頭內，凸顯自住市場的購屋導向，房價實惠的區域較吸引買方購屋，其中包括捷運末端站，此外，以成交量前5名的捷運站，平均房價都修正1%到8%，顯示低價或降價的捷運宅，買氣具有優勢。

謝志傑指出，電梯住宅排名以頂埔站交易量年增52.8%最高，去年平均房價每坪約新台幣30萬元，房價跌幅3.2%；其次為三和國中站與蘆洲站，平均房價為每坪36.8萬元與38.3萬元，房價緩跌1.6%與1.5%。

在公寓部分，交易量排名以三民高中站年增40.2%最多，去年平均房價為每坪約28.2萬元，房價跌幅2.8%，其次為三和國中站與江子翠站，平均房價為每坪29.4萬元與35.8萬元，房價有5.8%與2.5%的跌幅；板橋站與南勢角站交易年增率21%與17%，平均房價為35.3萬元與30.4萬元，房價跌幅達4.6%與8.4%。

謝志傑指出，板南線與中和新蘆線貫穿台北市中心區，往外連結新北市人口密集的行政區，包括板橋、土城、中和、三重與蘆洲等區，除了板橋區中心的新埔站與江子翠站平均每坪在50萬元至57萬元外，其他入榜的捷運宅平均房價都在4字頭以內。(編輯：陳永昌)1070314

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