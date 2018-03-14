板南線中和新蘆線捷運宅價跌 買氣增

（中央社記者韋樞台北14日電）房仲比較去年捷運站電梯房和公寓宅交易量逾百筆的年增率，兩種產品排名前5站均在板南線與中和新蘆線，兩種產品房價都有小幅回檔，三和國中和江子翠站的電梯房和公寓均小跌。

永慶房屋依實價登錄分析去年大台北捷運電梯房和公寓宅成交狀況，觀察沿線交易量成長前5名捷運站，大致落在板南線和中和新蘆線，且這些站的兩種產品的房價約小跌1%到8%，其中電梯房為頂埔、三和國中、蘆洲、江子翠和新埔站；公寓為三民高中、三和國中、江子翠、板橋和南勢角站。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，2017年捷運宅交易增加明顯的站點來看，平均房價多在五字頭內，凸顯自住市場的購屋導向，房價實惠的區域較吸引買方購屋，其中包括捷運末端站，此外，以成交量前5名的捷運站，平均房價都修正1%到8%，顯示低價或降價的捷運宅，買氣具有優勢。