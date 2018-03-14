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沃爾瑪年底前將擴增實體店面配送服務至800家

鉅亨網2018/03/14 13:13
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由於競爭不斷加劇，沃爾瑪 (WMT-US) 計畫今年年底前將其網路雜貨店配送服務擴展到約 800 家店鋪。

此次擴張將使這家零售商向 100 個大都市地區開放，觸及 40% 以上的美國家庭。它將為顧客提供當天新鮮農產品、肉類和海鮮以及不易腐爛的食品。

沃爾瑪的雜貨配送業務將得到包括 Uber 在內的多家合作夥伴的支持，該公司周三 (14 日) 表示。在此之前它已與 Uber 合作試行了一段時間。

幾周前，亞馬遜 (AMZN-US) 新增 2 個城市到其新的亞馬遜 Prime 雜貨配送服務範圍，使其總數達到 6。其他零售商如 Kroger 和 Target 等已與 Instacart、Deliv 和 Shipt 等第三方供應商合作。

沃爾瑪一直在為其網路食品雜貨業務提供實體店面的後勤服務，重新裝修其中的許多店面以支持該服務，《CNBC》先前報導。這些商店將率先推出該服務項目，沃爾瑪在美國的數位業務副總裁 Tom Ward 在電話會議上表示。

他預計 2019 年前將在大約 2200 家店面提供線上訂購雜貨。

「我們將盡可能多地觸及各個家庭，」Ward 說，「我們將在所有能夠合理交易之處留下我們的足跡。」

要從沃爾瑪網站 (Walmart.com) 網上訂購雜貨並請它們交貨，購物者將須支付 9.95 美元的平郵費用，而訂單最低必須包含至少 30 美元的物品。訂單也可以透過 Walmart Grocery  App。不需要訂閱，一如亞馬遜 Fresh 和市場上其他一些更昂貴的選項一樣。

為了在店面包裝商品，沃爾瑪將動用超過 18000 名「個人購物者」提供服務。Ward 說，隨著更多沃爾瑪商店經由其網站配備完成訂單，每周都有更多的員工進入該工作崗位。

「我們正在爭取以前可能沒有加入沃爾瑪的新客戶。」Ward 談到之前的試點服務中學得的經驗。該試點服務在達拉斯、聖荷西、丹佛、鳳凰城、坦帕和奧蘭多提供。

對於在今年稍晚加入新推出計畫的消費者來說，如果訂單達到了門檻，沃爾瑪將對 50 美元以上的訂單提供 10 美元的優惠，並免費送貨。

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