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中央社

越中赤瓜礁海戰30週年 越南寫入教科書

中央社2018/03/14 13:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內14日電）越南近日舉行多項活動，紀念1988年3月14日與中國赤瓜礁海戰30週年。教育部門表示，將在新版教科書增列這場衝突的內容，預計今年內出版，明年起開始使用新版教科書。

越南主張，1988年3月14日中國人民解放軍海軍突然攻擊越南船艦，占領南沙赤瓜礁（越稱臥魔島，GacMa），越南海軍3艘船艦被擊沉，64名官兵喪生，11人受傷，另有9名越南官兵被中方扣押拘禁。越南稱此為「臥魔島海戰」。

赤瓜礁從此由中國控制。

越南媒體引述新版歷史教科書主編范鴻蹤的話報導，「臥魔島海戰」將被寫入國中歷史和地理課本，以及高中歷史課本的新版教科書。另外，新版教科書也會增列越中1979年邊境戰爭與1974年西沙（越稱黃沙）海戰等內容。

范鴻蹤表示，所有戰爭都是悲傷的事情，但是仍要尊重歷史的客觀事實。歷史事件教學與研究工作就是要和解過去的仇恨與矛盾，邁向和平、合作、友誼與共同發展的未來。

越南教育部指出，新版教科書目前正在徵求各界意見，預計今年出版，明年開始使用新版教科書。

越南現行歷史課本於2000年初出版。越南與中國相關武裝衝突以往被視為敏感議題，因考量對越中關係的影響，現行高中歷史課本僅以11行文字，闡述越中1979年邊境戰爭。（編輯：陳惠珍）1070314

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