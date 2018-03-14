越中赤瓜礁海戰30週年 越南寫入教科書

（中央社河內14日電）越南近日舉行多項活動，紀念1988年3月14日與中國赤瓜礁海戰30週年。教育部門表示，將在新版教科書增列這場衝突的內容，預計今年內出版，明年起開始使用新版教科書。

越南主張，1988年3月14日中國人民解放軍海軍突然攻擊越南船艦，占領南沙赤瓜礁（越稱臥魔島，GacMa），越南海軍3艘船艦被擊沉，64名官兵喪生，11人受傷，另有9名越南官兵被中方扣押拘禁。越南稱此為「臥魔島海戰」。

赤瓜礁從此由中國控制。

越南媒體引述新版歷史教科書主編范鴻蹤的話報導，「臥魔島海戰」將被寫入國中歷史和地理課本，以及高中歷史課本的新版教科書。另外，新版教科書也會增列越中1979年邊境戰爭與1974年西沙（越稱黃沙）海戰等內容。