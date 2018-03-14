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中央社

改善空污 民團盼減煤期程入法

中央社2018/03/14 13:13
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北14日電）立法院15日將排審空污法修正草案，民間團體親子共學團今天提出「減碳期程入法」，「孩子及家人健康不能等」等5項訴求，希望此次修法可以帶給民眾保障，讓孩子可以安心呼吸。

社團法人台灣親子共學教育促進會針對空污法修法召開記者會，會中要求立法院社會福利及環境衛生委員會將空污法納入公民參與。

根據親子共學團的新聞稿，親子共學團提出「減碳期程入法，孩子及家人健康不能等」、「空品速報，即時資訊，保障人民知情權」、「公民參與及資訊公開兩大精神及保障入法」、「採用最低排放標準技術取代最佳可行控制技術（BACT）」、「空污法關於刑事犯罪條文，政府要查得到、抓得到、罰得到」。

親子共學團說，他們擔心減煤承諾跳票，要求空污法修法必須將減煤入法，明訂期程，讓減煤於法有據，藉此促進能源轉型並提高產業與人民的節能意識。

親子共學團認為，空污速報應比照地震速報，且明訂學校機關及各級公共場所最低於30分鐘內發布空品數值，並以官方即時現地的數據為依據，因應任何突發的空污危機。

親子共學團指出，最佳可行控制技術（BACT）已淪為各方喊價的結果，因此主張應用最低排放標準技術來防治污染。

親子共學團說，空污法新增刑法相關條文部分，應降低超標處罰門檻，擴大檢警調查犯罪空間、追繳不當利得、比照食安法加入舉證反轉。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070314

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