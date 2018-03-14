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中央社

華碩旗下宇碩展示SDL 提高系統相容性

中央社2018/03/14 13:13
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北14日電）2018國際汽車零配件展（IAAE）今天在日本東京開展，華碩集團旗下宇碩電子於會中展示SDL（Smart Device Link）車用連結技術，以及多項前瞻性的車用電子產品。

電腦品牌廠華碩發布新聞稿指出，宇碩電子為首波入列SDL聯盟會員的車用電子廠商，看好SDL移動連結技術的發展，更領先全球將SDL搭載於Automotive GradeLinux車用主機系統上。

宇碩電子總經理簡孝堅表示，SDL為數十家車廠的重點發展項目，宇碩電子加速投入SDL連結技術的開發，取得全球領先開發的地位。

簡孝堅強調，未來無論Android或iOS手機，皆可透過SDL與車用主機進行連結，藉由SDL對App的認證機制，篩選適合在車上使用的App，不僅擴充性高，導航軟體的使用彈性也高，同時SDL能主動阻擋未經授權的外來網路連結，加強行車資安保障，為用戶打造更安全、便利的車駕環境。

華碩指出，車用系統連結技術蓬勃發展，目前市場上以蘋果的CarPlay以及Android的Android Auto為主流，然而兩者的手機連結技術仍有諸多不便之處。

例如，手機系統壁壘分明彼此不支援，形成部分車機只能與Android或是蘋果系統進行連結的情況；而連結後，Android Auto只能使用Google Map進行導航，CarPlay則只支援蘋果地圖，對習慣使用其他導航軟體的用戶造成不便。

華碩表示，為解決車用系統連結的相容性問題，數家車廠包含福特、豐田、馬自達、標緻雪鐵龍、富士重工、鈴木等結為聯盟，共同推出SDL移動連結技術，不僅克服了蘋果系統、Android移動連結技術的不足，也因為是由車廠聯盟所推出，系統相容性更高。（編輯：均懋）1070314

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