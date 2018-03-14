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暗諷對手　周錫瑋：選舉沒經過檢驗會崩盤

記者陳志仁／新北報導2018/03/14 14:07
▲周錫瑋強調，選舉是很殘酷無情，對手會把你從小到大的事情，從不同角度的來公開檢驗；唯有經過檢驗的人，才是準備好的人。（圖／周錫瑋辦公室提供）
▲周錫瑋強調，選舉是很殘酷無情，對手會把你從小到大的事情，從不同角度的來公開檢驗；唯有經過檢驗的人，才是準備好的人。（圖／周錫瑋辦公室提供）

前台北縣長周錫瑋參選國民黨新北市長的初選，被外界質疑是在「復仇」？周錫瑋今（14）日受訪時哈哈大笑說，「我從來不會復仇！」也不知道要復什麼仇？會願意出來參選的原因，是自認他有能力讓新北市的市民過得更好！

周錫瑋表示，「他從來不會復仇！」也不知道要復什麼仇？參選迄今，很多人形容這是「王子復仇記」，或認為他會「分裂國民黨」、「脫黨競選」？其實他的心中只有「愛」，沒有「恨」，這幾年學到「平凡」、「平淡」的生活；他願意出來的目的，是認為新北市是台灣未來的首都城市。

周錫瑋認為，新北市未來一定要國際化、科技化、低碳化，而他具備有這些方面的專業與經驗、規畫，有能力讓新北市的市民過得更好，會用專業的能力與經驗說服市民；此外，跟其他人的競爭，不是某種關係或目的，更不是代言人、繼承人之戰，否則市民是無法接受。

周錫瑋強調，選舉是很殘酷無情，對手會把你從小到大的事情，從不同角度的來公開檢驗，尤其民進黨這次對新北市長是志在必得；唯有經過檢驗的人，才是準備好的人，否則就像前面幾位，沒有經過選舉，但是到選舉一接受檢驗後就崩盤，認為這是每一個要參選新北市長、台北市長的人，都必須要有的心理準備。

周錫瑋指出，新北市長的選舉不光只是400萬人在看，而是2300萬人都在看，不要認為這場選舉不需要辯論或政策的公開發表，甚至初選的過程中，不需面對同志間的提問與答覆；重申一定要誠實、完整向市民報告，贏得市民的了解與信賴，才能代表國民黨參選新北市長，年底才有打贏的機會！

關鍵字周錫瑋新北市長國民黨
鋸除路樹倒錯邊　無辜騎士倒路邊心臟兩種急重症併發　醫護搶回生命

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