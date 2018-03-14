暗諷對手　周錫瑋：選舉沒經過檢驗會崩盤

前台北縣長周錫瑋參選國民黨新北市長的初選，被外界質疑是在「復仇」？周錫瑋今（14）日受訪時哈哈大笑說，「我從來不會復仇！」也不知道要復什麼仇？會願意出來參選的原因，是自認他有能力讓新北市的市民過得更好！

周錫瑋表示，「他從來不會復仇！」也不知道要復什麼仇？參選迄今，很多人形容這是「王子復仇記」，或認為他會「分裂國民黨」、「脫黨競選」？其實他的心中只有「愛」，沒有「恨」，這幾年學到「平凡」、「平淡」的生活；他願意出來的目的，是認為新北市是台灣未來的首都城市。

周錫瑋認為，新北市未來一定要國際化、科技化、低碳化，而他具備有這些方面的專業與經驗、規畫，有能力讓新北市的市民過得更好，會用專業的能力與經驗說服市民；此外，跟其他人的競爭，不是某種關係或目的，更不是代言人、繼承人之戰，否則市民是無法接受。