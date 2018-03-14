沙氏變色蜥入侵 花蓮林管處開課教除蜥

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）外來入侵種的沙氏變色蜥，是造成生物多樣性喪失主因之一，目前七星潭地區族群密度高且擴散中，花蓮林區管理處表示，將舉辦沙氏變色蜥移除培訓課程，盼更多人參與保育生態。

沙氏變色蜥最早於2000年9月嘉義水上鄉有野外觀察紀錄，花蓮七星潭地區的沙氏變色蜥族群則於2008年被紀錄到，經由東華大學兩棲保育研究室團隊過去7年的監測發現，七星潭地區沙氏變色蜥不但族群密度高，也正在擴散中。

行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處長楊瑞芬表示，沙氏變色蜥原產於古巴，體長約15至20公分。體色為褐色或灰色，並會隨著環境與行為改變體色至黑色或灰白色，雄雌蜥皆具有黃色或橘紅色的喉囊。