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心臟兩種急重症併發　醫護搶救大作戰成功

記者黃玿琮／台中報導2018/03/14 14:14
▲慶祝重生的蛋糕、代表感恩的花束與卡片，聲聲的祝福，現場溫馨洋溢。（圖／台中慈濟醫院提供2018.3.14）
▲慶祝重生的蛋糕、代表感恩的花束與卡片，聲聲的祝福，現場溫馨洋溢。（圖／台中慈濟醫院提供2018.3.14）

林姓男子突發胸痛、全身冒冷汗送急診，血壓低到量不出，檢查發現「急性主動脈剝離」與「根部主動脈瘤」兩種急重症同時發生，死亡率破百，情況相當危急。臺中慈濟醫院醫護團隊立即展開搶救生命大作戰，心臟外科主任余榮敏逾30小時不眠不休，進行二次手術室才救回患者生命。林男14日在家人陪伴下出席感恩會，共切蛋糕慶重生，並獻花感謝醫師救命之恩。

林姓患者（60歲）自述，去（106）年8月間有一天手上的工作正忙，他急灌了2杯冰水想壓下燥熱，突然一陣劇痛從鼻樑一路痛到胸口，全身冒冷汗，想起父親曾因主動脈剝離開刀，他本身也有高血壓，所以請家人快叫計程車緊急送醫；抵達慈濟醫院時他還能走進急診室，不料轉眼血壓低得量不到，呈現休克狀態。

心臟外科主任余榮敏接獲通知，急救與檢查瞬間同步進行，緊急搶救「急性主動脈剝離」與「根部主動脈瘤併發」的超危急病人。正常直徑2到3公分大的動脈血管，他發現患者已長出8公分大的主動脈瘤，導致急性主動脈剝離，因此必須極為小心剝出冠狀動脈出口的動脈瘤，同時完成心臟外科三個主要大手術；置換損壞的主動脈瓣、人工血管置換剝離破損的主動脈，並將心臟雙側冠狀動脈重新移植在新的人工血管上。

余榮敏解釋，正常血管有三層，內層是單層光滑的扁平細胞，簡稱內皮；中層是平滑肌；外層是結締組織。主動脈剝離發生在三個夾層中，一般人要縫合像紙一樣的薄片，難度就很高，更何況夾層的厚度、質地，比紙更薄、更脆，更難修補。患者的根部主動脈瘤引發急性主動脈剝離，因此組織十分脆弱，手術困難度倍增，術後出血也不容易止住，是最棘手的關鍵。

手術團隊一站就是24小時，林男轉進加護病房後，余主任仍守護在床側，他擔心的術後出血，幾小時後真發生了。病人血壓下降，馬上再展開第二階段6小時的止血。醫護人員前後超過30小時兩次手術搶救，輸血至少1萬毫升以上，相當成人血液量2到3倍，終於戰勝超過百分之百的死亡率，成功守護患者的生命。

▲心臟外科主任余榮敏說明，正常直徑2到3公分大的動脈血管，發現患者已長出8公分大的主動脈瘤，導致急性主動脈剝離。（圖／台中慈濟醫院提供2018.3.14）

林男術後經過30天住院治療復健順利康復，沒有洗腎、癱瘓或截肢等其它併發症，戰戰兢兢的家人終於放下憂慮，也感恩醫療團隊與志工的協助。余榮敏指出，急性主動脈剝離與主動脈瘤症狀通常不典型，有高血壓病史的人在健檢時發現有主動脈瓣逆流現象，就應定期追蹤；及早發現並處理主動脈瘤，避免急性主動脈剝離發生，才不會面臨困難手術的高風險與可怕的高死亡率。

慶祝重生的蛋糕、代表感恩的花束與卡片，聲聲的祝福，場面充滿溫馨。臺中慈濟醫院簡守信院長也參加，強調動人的醫療故事背後，除了余主任長期守護生命的醫病情外，還有家屬與志工的陪伴環環相扣才能讓患者重拾健康。歷經這場生死拔河，家人心急如焚，以及在加護病房的過程，在鬼門關前走一遭後的林男，更體會到健康的重要。如今身體機能恢復正常，他與余榮敏主任共同呼籲大眾重視心臟血壓問題。

關鍵字台中慈濟醫院主動脈剝離主動脈瘤
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