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CPTPP衝擊家電重電 沈榮津：爭取延後開放

中央社2018/03/14 13:27
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者黃雅娟台北14日電）經濟部長沈榮津今天表示，台灣加入加入CPTPP「有機會也有衝擊」，但市場開放以後相對有機會；他認為內需型產業如家電、重電產業可能最先受衝擊，經濟部會爭取延後開放期程。

經濟部長沈榮津今天受邀出席工商協進會第24屆第16次理監事聯席會議，並進行專題演講，會前接受媒體訪問，針對跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）做出回應。

沈榮津表示，現在將由工業局跟產業重新溝通CPTPP新的遊戲規則，但是加入CPTPP「有機會也有衝擊」，市場開放以後相對有機會。

沈榮津指出，首先衝擊的可能會是內需型產業，如家電、重電等產業，產業界希望開放期程可以稍微往後延，沈榮津表示，「這個我們可以來努力」。整體來看，製造業反應的聲浪比較大。

其次，就是法規的調整，以及溝通部分。沈榮津表示，對內會和產業界還有立法院進行溝通，對外則是爭取CPTPP的11個會員國對台灣的支持，透過外館或是亞太經濟合作會議（APEC）等場合積極爭取。

工商協進會理事長林伯豐則表示，政府已經努力加入東協市場，產業界希望能跟政府一起合作。他也希望，兩岸關係如果更為緩和，對於台灣加入任何國際組織都會有幫助。

CPTPP11個會員8日在智利聖地牙哥簽署協定，經濟部表示將爭取加入，但部分工業產品及農業產品可能受到開放國內市場的挑戰。

經濟部國際貿易局日前表示，這次協定對農工產品整體開放程度極高，目前台灣工業產品平均關稅為4.1%、農業品為12.84%、車輛產業10.4%、重電6.9%、家電4.58%，若加入CPTPP，勢必得下調。但對蝴蝶蘭、毛豆、香蕉、馬拉巴栗及菇類等多項農產品，與農業資材、種苗、農業機械而言，將帶來外銷契機。（編輯：林孟汝）1070314

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