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蝦皮24h購物中心上線 進軍B2C市場

中央社2018/03/14 13:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北14日電）蝦皮購物進軍台灣2年快速發展，今天正式推出「蝦皮24h」購物中心，宣告進軍B2C（企業對消費者）市場，不僅提供24小時快速到貨服務，更提供24小時客服。

蝦皮24h購物中心的上線，意味著蝦皮將與網路家庭旗下同樣提供24小時到貨服務的PChome24h購物正面對決，雙方戰場從C2C（消費者對消費者）拍賣、B2B2C（企業對企業對消費者）商城擴大到B2C購物平台。

蝦皮購物營運長馮時欽表示，蝦皮購物於去年8月推出蝦皮商城後，發現台灣用戶重視商品到貨速度、品牌賣家人力、倉儲空間不足等問題，半年內推出「蝦皮24h」購物中心，同時展現快速決策、落實執行的企業文化。

馮時欽說，蝦皮24h的推出，使蝦皮購物成為台灣第一個整合B2C購物、B2B2C商城、C2C拍賣的一站式綜合電商；用戶只要一個帳號就可以滿足快速到貨、品質保障、商品多元性及最佳用戶體驗，同時更提供賣家倉儲、物流等一條龍加值服務，簡化流程及人力負擔等。

蝦皮指出，蝦皮24h購物中心精選商品提供24小時快速到貨服務；有別於多家購物中心客服僅有白天服務，且聯繫不便，特別提供24小時電話客服、電子郵件、線上聊聊等服務，有問題可立即透過專人解決。(編輯：趙蔚蘭)1070314

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