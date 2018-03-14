蝦皮24h購物中心上線 進軍B2C市場

（中央社記者吳家豪台北14日電）蝦皮購物進軍台灣2年快速發展，今天正式推出「蝦皮24h」購物中心，宣告進軍B2C（企業對消費者）市場，不僅提供24小時快速到貨服務，更提供24小時客服。

蝦皮24h購物中心的上線，意味著蝦皮將與網路家庭旗下同樣提供24小時到貨服務的PChome24h購物正面對決，雙方戰場從C2C（消費者對消費者）拍賣、B2B2C（企業對企業對消費者）商城擴大到B2C購物平台。

蝦皮購物營運長馮時欽表示，蝦皮購物於去年8月推出蝦皮商城後，發現台灣用戶重視商品到貨速度、品牌賣家人力、倉儲空間不足等問題，半年內推出「蝦皮24h」購物中心，同時展現快速決策、落實執行的企業文化。