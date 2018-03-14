林聰賢：休市農損 全國農會也有責任

台北果菜批發市場春節後2週內又再休市3天，期間供應量過多，以及整體交易均價波動過大，引發各界討論行政院農業委員會副主委陳吉仲推薦的吳音寧事發時神隱，因此是否不適任，應該去職。林聰賢說，這不是農委會要處理的主要工作，任職免職要在董事會處理。

中華民國農會總幹事張永成日前指出，北農休市造成雲林農民損失新台幣2億元，但對農民來說，損失更多的是，對政府農業政策與運銷管理的信心；林聰賢在赴立法院答詢前，針對張永成的說法，做出以上表示。

（中央社記者楊淑閔台北14日電）台北農產運銷公司總經理吳音寧去留爭議受關注，農委會主委林聰賢今天說，與此事有關的台北果菜批發市場休市案，農委會概括承受，但全國農會也有責任協助做好產銷協調。

林聰賢手持相關公文指出，台北農產運銷股份有限公司去年5月26日行文各生產單位，包括在北農公司裡設有辦公室的中華民國農會（全國農會）在內，詢問各單位對於107年預定休市安排有無意見；同年7月6日則是正式召開協調會，農委會與往年一樣，為上級機關、沒有列席。

他並說，開會當天，全國農會有派代表與會，也沒有表示意見，他覺得這次休市事件，代表生產端農民的全國農會要協助做好產銷協調，尤其是農會，要負擔農民共同運銷的責任。

林聰賢進一步指出，農委會的態度是任何問題、機制有狀況要面對、解決，回顧過程，其實最沒有理由提出要求國家賠償、擺脫責任的就是全國農會。

林聰賢說：「全國農會是要站在農民的立場，當初沒有意見，現在反而有意見，還說損失了多少，如果真的要賠，全國農會要不要賠償農民？」

他重申，農委會對於農民，就是要給予更多照顧、協助，並概括承受，沒有追究誰的責任。

同時，林聰賢認為，這次事件糾結在人事上，從過程來看，「很明顯有一些權力在爭奪」。價格波動為一天，但是對照往年沒有很大變化，卻有人稱「價格崩跌」，太誇張，他呼籲媒體要公正客觀看待。

關於外界質疑吳音寧分不清香蕉、芭蕉，以及看不懂財報，林聰賢回應，質疑吳音寧看不懂財報的人，應該跟當事人對質；還有吳音寧種過田，不可能分不清香蕉、芭蕉。

農委會農糧署署長陳建斌稍後備詢時則強調，農糧署承認有疏忽，但天候是最大因素，冷熱確實對作物生長速度影響很大。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070314