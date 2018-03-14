NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈阿龔白色情人節與你「預期未來」性侵16歲男學生 寄宿媽媽遭逮捕跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

北市捷運土地開發7案 可望完成權益分配

中央社2018/03/14 13:22
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者陳妍君台北14日電）台北市捷運工程局局長張澤雄今天指出，還在進行的7個捷運土地開發案中，5案已完成權益分配協商與仲裁判斷，僅兩案還在仲裁中，預計7案可在今年內全部清理完畢。

捷運局指出，這7個開發案規模原本高達新台幣437億1473萬多元無法順利分配；今年內完成權益分配後，市府可分回約220多億元的公有不動產。

張澤雄說，經市府檢討，使權益分配機制更公平合理，後續新案會依新的制度辦理招商。包括松江南京站及3個環狀線開發案在內，今年將陸續推出多個捷運土地開發案。

監察院101年糾正美河市土地開發權益分配案後，暫緩辦理的7個捷運土地開發案包括台北橋站、徐匯中學站、內湖站、菜寮站、辛亥站、行天宮站及蘆洲站。前4個聯合開發案權益分配協商已達成共識，辛亥站已完成仲裁判斷，行天宮站與蘆洲站還在仲裁中。

張澤雄在「捷運7基地土地開發權益分配辦理成果說明記者會」上說，台北市長柯文哲上任以來的捷運土地開發8大案，其中一案是美河市案，經仲裁判斷，市府取回33億5000萬元。

他指出，監察院彈劾美河市案後，市府檢討進行中的開發案，將土地鑑價家數增為5家、建造成本增為3家，再取鑑價後土地貢獻成本最高、建物貢獻成本最低的鑑價方案，但投資人對此很難接受，因此其餘7案在權益分配方面一直談不攏。

張澤雄說，柯文哲上任後，由副市長鄧家基邀集相關局處首長研究，修訂權益分配須知，原則上以中位數方案與投資人協商，若涉及特殊材質、公益使用需求等特例，再做出修正，終於在4案上與投資人達成共識。

完成權益分配的5個捷運土地開發案中，台北橋站原本投資人建議的地主權益為57.52%，協商結果為58.7136%、徐匯中學站地主權益由29.08%調為46.39%、內湖站由35.01%調為59.58%、菜寮站由29.28%調為53.19%、辛亥站由32%調為46.14%。（編輯：李亨山）1070314

雲門舞集新作關於島嶼 美西...蝦皮24h購物中心上線 進...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan