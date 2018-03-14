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中央社

車手稱要看病真通報 遭警識破逮8人

中央社2018/03/14 13:28
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北14日電）有詐騙集團稱是博弈公司需租用金融帳戶和金融卡供賭客使用，得手逾50本帳戶並作為人頭帳戶，儘管警方盤查車手時，有人以看醫生為由向成員通風報信，警方最後仍成功逮捕8人。

台北市警察局刑事警察大隊偵查第七隊今天舉行破案記者會，指近來接獲許多民眾上網購買高單價的家電、iPhone手機等物品，但匯款後卻收不到貨品，遭到詐騙損失金額約在新台幣數千元至數萬元不等，派員專責查緝。

經深入追查發現，有詐騙集團在知名社群網站或遊戲網站上假借博弈公司名義，謊稱需租用大量金融帳戶及金融卡供賭客使用，透過散布「誠徵兼職：每期薪水1萬元以上、不需工作地點、合法、不投資，現領」等廣告標題，吸引網站成員及遊戲玩家提供帳戶，實際卻成為詐騙集團的人頭帳戶。

由於詐騙集團以「1本帳戶月領3萬元，提供2本帳戶月領6萬元」，吸引許多需錢孔急的民眾受騙，甚至還有人寄出7本帳戶想領21萬元月薪，目前初步清查多達50幾本金融帳戶遭使用。

詐騙集團隨後再以「購物（網拍）詐財」、「解除分期付款設定」和「猜猜我是誰」等手法行騙，並指揮旗下車手到ATM提領贓款，已知有29人遭詐騙匯款，總詐騙金額逾252萬餘元。

警方連月循線追查、埋伏守候，終於一舉破獲以林男為首的車手集團，共逮捕包括車手頭、集團幹部、4名車手和2名領簿手等共計8名犯嫌，其中，有車手在領款被逮時，還向警方說出「我要去長庚看醫生」的集團暗號，要打電話向成員通風報信，遭警識破。

現場查扣作案用手機8支、提款卡18張、攔截現金37萬9800元等證物。

全案將林男等人以詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070314

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