車手稱要看病真通報 遭警識破逮8人

（中央社記者黃麗芸台北14日電）有詐騙集團稱是博弈公司需租用金融帳戶和金融卡供賭客使用，得手逾50本帳戶並作為人頭帳戶，儘管警方盤查車手時，有人以看醫生為由向成員通風報信，警方最後仍成功逮捕8人。

台北市警察局刑事警察大隊偵查第七隊今天舉行破案記者會，指近來接獲許多民眾上網購買高單價的家電、iPhone手機等物品，但匯款後卻收不到貨品，遭到詐騙損失金額約在新台幣數千元至數萬元不等，派員專責查緝。

經深入追查發現，有詐騙集團在知名社群網站或遊戲網站上假借博弈公司名義，謊稱需租用大量金融帳戶及金融卡供賭客使用，透過散布「誠徵兼職：每期薪水1萬元以上、不需工作地點、合法、不投資，現領」等廣告標題，吸引網站成員及遊戲玩家提供帳戶，實際卻成為詐騙集團的人頭帳戶。