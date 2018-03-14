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回應工商界喊話　沈榮津：積極與產業溝通

記者彭夢竺／台北報導2018/03/14 13:47
▲工商協進會召開理監事會議，向政府提出4點建議，經濟部長沈榮津一一做出回應。（圖／記者彭夢竺攝，2018.3.14）
▲工商協進會召開理監事會議，向政府提出4點建議，經濟部長沈榮津一一做出回應。（圖／記者彭夢竺攝，2018.3.14）

工商協進會今（14）日召開理監事會議，針對理事長林伯豐提出包含能源政策、惠台31項措施、CPTPP，以及勞基法等建議，經濟部長沈榮津一一做出回應表示，核二2號機重啟明（15）日會送交立法院並備質詢，政府也已提出短、中、長期方案解決五缺問題，改善台灣投資環境，並積極與產業界溝通，爭取加入CPTPP第二輪談判。

工商協進會今日中午12時於台北國賓飯店召開「第24屆第16次理監事聯席會議」，並邀請經濟部部長沈榮津以「產業創新轉型與永續發展」為題發表專題演講，林伯豐在致詞時，瞋對近期國內外經濟情勢，提出了4點看法與建議。

首先在能源政策部分，沈榮津表示，原能會已經完成核安的審查，明天就送交立法院去做報告，台電、經濟部、原能會都會接受立委質詢，會本於職責與立院溝通；針對中國大陸惠台31項政策，沈榮津回應，相信大家都對台灣的投資環境有所期待，自行政院長賴清德上任以來，在五缺部分已經劍及履及的提出短、中、長期的解決方案，緊接著就是期許產業界可以有感。

至於跨太平洋夥伴全面進展協定CPTPP方面，沈榮津指出，台灣現在正積極爭取加入第二輪談判，大概會有3個方向，首先是要檢討舊版TPP的整體架構，影響與衝擊經濟部已經做了評估，接下來朝法規去做修正以符合CPTPP的規定，第三個就是要溝通，工業局已經跟各個產業界與公會做了第一輪溝通。

沈榮津表示，在經過第一輪溝通後，多數的產業界都認為並認知是高標，但是這是國際趨勢，所以原則上產業界會支持，但希望在降稅部分給予調適期，這部分經濟部也會來做考量，最後就是與立法院溝通，並向原始11個會員國政府表達加入的意願。

對於公司法修法的部分，沈榮津則說，有聽到產業界的聲音，已經責成商業司會再提出簡報。

關鍵字工商協進會林伯豐經濟部沈榮津cptpp核二
林伯豐感謝重啟核二　盼修法更彈性財經畢業生嚮往壽險公司　富邦人壽

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