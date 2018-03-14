眾院報告說川普沒通俄 民主黨要繼續查

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，國會共和黨報告證實他的競選陣營並未在2016年大選期間與俄羅斯勾結，不過這項結論引起情委會民主黨成員不滿，揚言會繼續蒐證並提出民主黨版的報告。
川普說：「我們非常高興，眾議院情報委員會裁定絕無與俄羅斯共謀一事。」
川普說：「我們感到非常、非常高興。這是強而有力的裁定，無庸置疑。」
法新社報導，情報委員會的共和黨成員昨天完成這份報告，結束長達一年的調查，宣布沒有證據顯示川普陣營與俄羅斯當局勾結。
情委會在報告摘要說：「我們查無川普陣營與俄國人之間有共謀、協調或串謀的證據。」
調查小組表示已結束調查，也否認情治單位2017年1月的調查結論，駁回莫斯科當局明確嘗試幫助川普入主白宮這項觀點。
情委會民主黨成員隨即反對上述說法，表示通俄跡象確實存在，還說有許多證人仍待約談。
路透社報導，民主黨方面表示，儘管共和黨成員決定結束調查，他們會針對俄羅斯與2016年美國大選繼續進行調查。
眾議院情報委員會民主黨首席議員希夫（AdamSchiff）說：「我們將竭盡所能繼續努力。有些人希望與我們的情委會合作並分享資訊，未來也會繼續如此。」
他說：「我們將彙整一份報告，向全國闡述我們迄今取得的證據。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070314