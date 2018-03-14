眾院報告說川普沒通俄 民主黨要繼續查

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，國會共和黨報告證實他的競選陣營並未在2016年大選期間與俄羅斯勾結，不過這項結論引起情委會民主黨成員不滿，揚言會繼續蒐證並提出民主黨版的報告。

川普說：「我們非常高興，眾議院情報委員會裁定絕無與俄羅斯共謀一事。」

川普說：「我們感到非常、非常高興。這是強而有力的裁定，無庸置疑。」

法新社報導，情報委員會的共和黨成員昨天完成這份報告，結束長達一年的調查，宣布沒有證據顯示川普陣營與俄羅斯當局勾結。

情委會在報告摘要說：「我們查無川普陣營與俄國人之間有共謀、協調或串謀的證據。」