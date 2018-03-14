剝蚵手藝佳 漁村婦轉職導覽成活招牌

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市七股區婦人吳麗惠，從小分擔家中的剝蚵工作貼補家用，有著熟練的剝蚵好技術。雖然學歷不高，但經過就業中心媒介及社區發展協會的培訓，現在成為專業漁村導覽員。

生長在漁村的吳麗惠，小時候每天上學前得先幫忙剝好蚵後，才能匆匆到學校上課。她婚後原本只是全職的家庭主婦，但後來因先生意外身故，需獨自撐起一家子生活。

沒有特殊專長、只有國中學歷的吳麗惠，為了維持生計，粗工、廚工、農田雜工，只要體力能負荷的工作都願意嘗試。

吳麗惠受訪時說，年近60歲後，體力性的工作機會也逐漸減少，她也開始擔憂體能狀況越來越差，即便有心也無法勝任體力性工作，面對即將斷了收入來源，也感到很恐慌。