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剝蚵手藝佳 漁村婦轉職導覽成活招牌

中央社2018/03/14 13:30
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市七股區婦人吳麗惠，從小分擔家中的剝蚵工作貼補家用，有著熟練的剝蚵好技術。雖然學歷不高，但經過就業中心媒介及社區發展協會的培訓，現在成為專業漁村導覽員。

生長在漁村的吳麗惠，小時候每天上學前得先幫忙剝好蚵後，才能匆匆到學校上課。她婚後原本只是全職的家庭主婦，但後來因先生意外身故，需獨自撐起一家子生活。

沒有特殊專長、只有國中學歷的吳麗惠，為了維持生計，粗工、廚工、農田雜工，只要體力能負荷的工作都願意嘗試。

吳麗惠受訪時說，年近60歲後，體力性的工作機會也逐漸減少，她也開始擔憂體能狀況越來越差，即便有心也無法勝任體力性工作，面對即將斷了收入來源，也感到很恐慌。

她說，透過友人的介紹，輾轉認識台南就業中心服務人員。經過了服務人員的鼓勵及多元就業開發方案媒合，順利到台南市七股區三股社區發展協會擔任「導覽解說暨行銷人員」，至今工作超過1年。

台南就業中心主任胡瑞娟指出，透過協會3至4個月的訓練及就業中心人員輔導鼓勵，吳麗惠已經可風趣為遊客介紹景點特色、帶領體驗剝蚵的樂趣。她又準又快的剝蚵技術，總是讓遊客驚呼連連，獲得「神速剝蚵阿嬤」的稱號，成功扮演社區的活招牌。

胡瑞娟表示，多元就業開發方案計畫一直是民間團體與政府部門間促進就業最佳的合作夥伴，讓弱勢失業者透過參與計畫工作，獲得轉職轉業的機會。並鼓勵求職朋友活到老學到老，培養再就業能力。（編輯：卞金峰）1070314

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