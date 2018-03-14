NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈阿龔白色情人節與你「預期未來」性侵16歲男學生 寄宿媽媽遭逮捕跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

許虞哲：中央120億給地方 無關稅收超徵

中央社2018/03/14 13:35
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者邱柏勝台北14日電）行政院提撥新台幣120億元特別統籌分配稅款給地方政府與鄉鎮市公所，國民黨立委指稅收連年超徵卻未還稅於民，質疑綁樁。財政部長許虞哲回應，過去也曾提撥，與稅收超徵無關。

中國國民黨立委賴士葆、盧秀燕與羅明才等人今天在立法院財政委員會表示，近4年稅收超徵逾5000億元，但未「還稅於民」，財政部美其名說是為國民減債。從國債鐘數據來看，去年底與前年底相比，每位國人平均背債金額僅少3000元。但行政院長賴清德日前竟然提撥特別統籌分配稅款120億元給地方政府與鄉鎮市，「有錢給地方政府蓋蚊子館，卻沒錢還給人民」，質疑是為選舉綁樁。

對此，列席財委會並備詢的許虞哲回應，過去10年來，稅收雖有6年超徵，但也有4年短徵，「超徵要還稅，短徵是否要補稅？沒有嘛！」他強調，稅收實徵數與預算數本來就會有差距，去年稅收雖較預期好，但比起前一年只有微幅成長，且原本要舉債2000多億元，但因稅收超徵，所以舉借數也變少。

至於行政院提撥特別統籌分配稅款120億元給地方政府與鄉鎮市公所，許虞哲表示，特別統籌分配稅款用於支應受分配的地方政府緊急及其他重大事項所需經費，是由行政院核定提撥，與稅收超徵無關。民國100年時，行政院一樣有提撥特別統籌分配稅款給地方政府。

賴清德13日上午赴立法院列席施政總質詢，被媒體問到相關問題時曾強調，提撥特別統籌分配稅款與選舉無關，主因是去年天災比較少，使用上有剩餘，所以行政院有經費。(編輯：陳永昌)1070314

眾院報告說川普沒通俄 民主...中情局長提名人 曾涉刑求9...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan