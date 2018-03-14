許虞哲：中央120億給地方 無關稅收超徵

中國國民黨立委賴士葆、盧秀燕與羅明才等人今天在立法院財政委員會表示，近4年稅收超徵逾5000億元，但未「還稅於民」，財政部美其名說是為國民減債。從國債鐘數據來看，去年底與前年底相比，每位國人平均背債金額僅少3000元。但行政院長賴清德日前竟然提撥特別統籌分配稅款120億元給地方政府與鄉鎮市，「有錢給地方政府蓋蚊子館，卻沒錢還給人民」，質疑是為選舉綁樁。

（中央社記者邱柏勝台北14日電）行政院提撥新台幣120億元特別統籌分配稅款給地方政府與鄉鎮市公所，國民黨立委指稅收連年超徵卻未還稅於民，質疑綁樁。財政部長許虞哲回應，過去也曾提撥，與稅收超徵無關。

對此，列席財委會並備詢的許虞哲回應，過去10年來，稅收雖有6年超徵，但也有4年短徵，「超徵要還稅，短徵是否要補稅？沒有嘛！」他強調，稅收實徵數與預算數本來就會有差距，去年稅收雖較預期好，但比起前一年只有微幅成長，且原本要舉債2000多億元，但因稅收超徵，所以舉借數也變少。

至於行政院提撥特別統籌分配稅款120億元給地方政府與鄉鎮市公所，許虞哲表示，特別統籌分配稅款用於支應受分配的地方政府緊急及其他重大事項所需經費，是由行政院核定提撥，與稅收超徵無關。民國100年時，行政院一樣有提撥特別統籌分配稅款給地方政府。

賴清德13日上午赴立法院列席施政總質詢，被媒體問到相關問題時曾強調，提撥特別統籌分配稅款與選舉無關，主因是去年天災比較少，使用上有剩餘，所以行政院有經費。(編輯：陳永昌)1070314