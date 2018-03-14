中情局長提名人 曾涉刑求911羈押犯嫌

現年61歲的哈斯佩爾是1985年加入中情局，在世界各地多間情報站擔任過站長。她後來出任國家秘密行動處（National Clandestine Service）副處長，最後在2013年升為處長。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普撤換國務卿提勒森，任命中央情報局（CIA）局長蓬佩奧接替，另提名哈斯佩爾接掌中情局。哈斯佩爾是秘密任務老手，曾被控在泰國密訊羈押者時動用酷刑拷問。

但她很快又因九一一事件後的偵訊任務引發的政治質疑而去職；相關偵訊任務涉及使用了被普遍認為是酷刑的手段，像是水刑（waterboarding）。

哈斯佩爾的聲望，與中情局自2002年在泰國為偵訊九一一羈押犯嫌所設的「黑獄」相牽連。媒體報導指她負責下令對蓋達組織（Al-Qaeda）重要犯嫌朱貝達（Abu Zubaydah）、納席瑞（Abd al-Rahim al-Nashiri）施用酷刑；兩人在黑獄裡接受偵訊時不斷遭受水刑。

哈斯佩爾隨後還被控2005年銷毀中情局相關的刑求錄影帶。遭羈押蓋達組織成員的律師一直尋求影帶做為打官司證據。

哈斯佩爾因紀律嚴明、無黨派立場且承擔吃力不討好的工作，在情報圈廣受敬重，但在多名國會議員今天質疑她過去所參與的刑求後，哈斯佩爾可能得面臨嚴厲的提名審查。

越戰期間曾被俘受過刑求的共和黨參議員馬侃（John McCain）說：「過去10年間在美國的看守所內刑求羈押者，是美國歷史上最黑暗篇章之一。哈斯佩爾女士在提名審查時，必須解釋她所參與中情局偵訊計畫的本質與程度。」

除過去的刑求紀錄外，哈斯佩爾也會因中情局對俄國持何種觀點而受到壓力。但力挺哈斯佩爾的人則認為，哈斯佩爾當過中情局負責督導俄羅斯團隊的副局長，她不會對俄國示弱。

前中情局國家秘密行動處長班奈特（John Bennett）說：「哈斯佩爾女士成長於冷戰期間的中情局，她不會對俄國的本質或受KGB訓練的獨裁者抱有幻想。」

前中情局副幕僚長夏皮洛（Nick Shapiro）表示，哈斯佩爾「與目前立場偏頗的局長完全不同，她不是玩政治的人，不會對俄國示軟。」（譯者：陳亦偉/核稿：鄭詩韻）1070314