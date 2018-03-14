台北指南將出爐 米其林盼帶動觀光發展

毛行健致詞時指出，他很開心、也很榮幸能與大家一起歡迎台北米其林指南的誕生，傳統文化裡，吃一直佔有很大的份量，不僅禮記曾記載過，台灣也有一句諺語「吃飯皇帝大」，這都顯示吃飯佔有的份量。

首屆台北米其林指南今天終於要出爐，頒獎典禮辦在台北文華東方酒店B2宴會廳，台灣米其林輪胎董事長毛行健及米其林代表區域總裁方諾德也一同出席並致詞。

（中央社記者吳欣紜、張茗喧台北14日電）台北米其林指南今天將出爐，台灣米其林輪胎董事長及米其林官方致詞時都指出，非常期待台北米其林指南的誕生，更期許能藉此帶動台灣美食及觀光的發展。

毛行健表示，台灣早以美食及豐富人文文化揚名國際，根據觀光局統計，台灣美食是觀光客來台的原因之一，但台灣不只有小吃，也有各式各樣的餐廳。

台北米其林指南發表後，不僅可以讓台灣民眾一窺美食魅力，也可向世界展現台灣美食的實力，藉此帶動台灣美食及觀光的發展。

方諾德致詞時表示，即將頒發的台北首屆米其林指南，對於台北市、餐廳主廚以及米其林集團而言都是重要時刻，米其林集團也持續在全球尋找優秀廚師和餐廳，也盼藉此讓台灣的美食力被國際看見。

方諾德說，台北米其林指南將是繼新加坡、首爾及曼谷之後發行的第30個國家，他對於米其林評審嚴謹的評審過程充滿信心，並強調米其林指南在全球評鑑餐廳時，都遵循5大標準準則，包括依食材品質、廚師對味道以及烹調技巧的駕馭能力、料理中袒露的個性、是否物有所值及餐飲水準。

方諾德指出，為確保米其林持續國際化以及各界的權威性，將繼續以經驗為基礎提供無與倫比的美食體驗，創造各地餐館價值，而米其林指南也是推動各城市成為國際旅遊勝地的重要指標，為各地經濟發展做出貢獻。（編輯：吳協昌）1070314