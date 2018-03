悼念霍金 愛的萬物論一覽他愛情簡史

霍金1988年出版的「時間簡史」(A BriefHistory of Time)登「星期泰晤士報」暢銷書排行榜達史無前例的237週,讓他成為家喻戶曉的人物。

但2014年電影「愛的萬物論」(The Theory ofEverything)讓更多人了解這位傳奇科學家的愛情史。

「愛的萬物論」取材自霍金首任妻子潔恩霍金(Jane Hawking)的回憶錄「航向無限:我與霍金的日子」(Travelling to Infinity: My Life with Stephen,直譯),由艾迪瑞德曼(Eddie Redmayne)與費莉絲蒂瓊斯(Felicity Jones )主演,並由奧斯卡金像獎得主詹姆士馬許(James Marsh)執導。

「愛的萬物論」敘述霍金與潔恩的愛情故事,及他被診斷罹患運動神經元疾病(ALS)的過程。

拍片期間,霍金不但參觀片場,更大方將自己所用的電腦語音合成器借給劇組用在電影中。

霍金本尊2014年11月18日在自己臉書(Facebook)上盛讚艾迪瑞德曼的表現,說真實到讓他以為艾迪瑞德曼就是自己,還說這部影片「給了我一個自省人生的機會」。

艾迪瑞德曼以這個角色登奧斯卡影帝時,霍金也透過臉書道賀,「艾迪你太棒了,我以你為榮」。

艾迪瑞德曼則是將獎座獻給所有運動神經元疾病患者,「這座獎屬於全球所有對抗ALS的患者,屬於一個卓越的家庭。我將成為它的管理人,我保證會好好看著它。」(譯者:蔡佳敏/核稿:徐睿承)1070314