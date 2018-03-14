悼念霍金 愛的萬物論一覽他愛情簡史

霍金1988年出版的「時間簡史」（A BriefHistory of Time）登「星期泰晤士報」暢銷書排行榜達史無前例的237週，讓他成為家喻戶曉的人物。

「他是了不起的科學家和偉大的人。他的成就和遺贈將流傳多年。」

根據英國聯合社（PA）發布的聲明，霍金子女露西（Lucy）、羅勃（Robert）和提姆（Tim ）表示：「我們沉重宣布，我們摯愛的父親今天過世。」

（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國著名理論物理學家霍金（Stephen Hawking）的家屬今天證實，這位「時間簡史」作者和電影「愛的萬物論」描述的主人翁已經過世，享壽76歲。

但2014年電影「愛的萬物論」（The Theory ofEverything）讓更多人了解這位傳奇科學家的愛情史。

「愛的萬物論」取材自霍金首任妻子潔恩霍金（Jane Hawking）的回憶錄「航向無限：我與霍金的日子」（Travelling to Infinity: My Life with Stephen，直譯），由艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）與費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones ）主演，並由奧斯卡金像獎得主詹姆士馬許（James Marsh）執導。

「愛的萬物論」敘述霍金與潔恩的愛情故事，及他被診斷罹患運動神經元疾病（ALS）的過程。

拍片期間，霍金不但參觀片場，更大方將自己所用的電腦語音合成器借給劇組用在電影中。

霍金本尊2014年11月18日在自己臉書（Facebook）上盛讚艾迪瑞德曼的表現，說真實到讓他以為艾迪瑞德曼就是自己，還說這部影片「給了我一個自省人生的機會」。

艾迪瑞德曼以這個角色登奧斯卡影帝時，霍金也透過臉書道賀，「艾迪你太棒了，我以你為榮」。

艾迪瑞德曼則是將獎座獻給所有運動神經元疾病患者，「這座獎屬於全球所有對抗ALS的患者，屬於一個卓越的家庭。我將成為它的管理人，我保證會好好看著它。」（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1070314