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〈工商界提建言〉林伯豐：台灣加入CPTPP有難度

鉅亨網2018/03/14 13:46
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工商協進會今 (14) 日舉行理監事聯席會議，對於日前 11 國完成簽署的 CPTPP(跨太平洋夥伴全面進展協定)，工商協進會理事長林伯豐認為，台灣加入有難度，需要政府與企業共同努力，而兩岸關係為其中關鍵因素，盼政府能正視兩岸關係。

林伯豐指出，簽署 CPTPP 的 11 個國家，佔台灣貿易總額 25%，出口比率占 21%，對外投資累計值達 30.42%，盼政府能積極爭取加入 CPTPP 第二輪談判，他直言，台灣現在加入 CPTPP 是有難度的，需要政府與企業共同努力。

林伯豐認為，兩岸關係不改善為台灣加入 CPTPP 有難度的關鍵因素，希望政府能正視兩岸關係，他並說，若兩岸關係不改善，台灣在國際方面處處都會遇到難題。

對此，沈榮津回應，CPTPP 日前已簽署，政府將會針對此自由貿易協定未來對台灣造成的影響與衝擊去做評估，對於加入第二輪 CPTPP 談判，將會評估法規需如何鬆綁調適。

沈榮津表示，目前已與國內產業界完成第一輪溝通，多數產業界認為該協定的規範內容是高標，但此為國際趨勢，也是台灣的機會，產業界體認到、也會支持，政府未來也將透過不同平台，與原始會員國溝通，積極表達爭取加入意願。

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