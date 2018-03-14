〈工商界提建言〉林伯豐：台灣加入CPTPP有難度

工商協進會今 (14) 日舉行理監事聯席會議，對於日前 11 國完成簽署的 CPTPP(跨太平洋夥伴全面進展協定)，工商協進會理事長林伯豐認為，台灣加入有難度，需要政府與企業共同努力，而兩岸關係為其中關鍵因素，盼政府能正視兩岸關係。

林伯豐指出，簽署 CPTPP 的 11 個國家，佔台灣貿易總額 25%，出口比率占 21%，對外投資累計值達 30.42%，盼政府能積極爭取加入 CPTPP 第二輪談判，他直言，台灣現在加入 CPTPP 是有難度的，需要政府與企業共同努力。

林伯豐認為，兩岸關係不改善為台灣加入 CPTPP 有難度的關鍵因素，希望政府能正視兩岸關係，他並說，若兩岸關係不改善，台灣在國際方面處處都會遇到難題。