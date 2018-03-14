影╱陳喬恩比中指為哪樁　竟是出軌被撞見

國片《市長夫人的秘密》今（14）日釋出首波預告與海報，正式公布電影由張少懷、柯佳嬿、明道、陳喬恩聯合演出，在一分鐘的預告中，就看見明道走進廁所，猛然從背後貼上正在小便的張少懷，在他耳邊私語委託超機密任務給他，而這個神祕任務，竟是請張少懷和陳喬恩搞外遇！

《市長夫人的秘密》是繼偶像劇《王子變青蛙》後，首部陳喬恩與明道的大銀幕合體作品！二人在片中演出市長特助與市長夫人，被問及如何說服這兩位同框演出，導演連奕琦表示：「分別邀請他倆來演出時，其實都是做好會被拒絕的心理準備，沒想到他們都很喜歡劇本和接演的角色，願意犧牲形象，做各種大尺度演出！甚至連男男背後式都願意，還讓我一圓BL夢，拍攝了一場讓王子上青蛙的戲。」