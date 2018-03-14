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娛樂

影╱陳喬恩比中指為哪樁　竟是出軌被撞見

記者翁新涵╱台北報導2018/03/14 14:00
▲《市長夫人的秘密》預告。（影片╱威視，2018.03.14）

國片《市長夫人的秘密》今（14）日釋出首波預告與海報，正式公布電影由張少懷、柯佳嬿、明道、陳喬恩聯合演出，在一分鐘的預告中，就看見明道走進廁所，猛然從背後貼上正在小便的張少懷，在他耳邊私語委託超機密任務給他，而這個神祕任務，竟是請張少懷和陳喬恩搞外遇！

《市長夫人的秘密》是繼偶像劇《王子變青蛙》後，首部陳喬恩與明道的大銀幕合體作品！二人在片中演出市長特助與市長夫人，被問及如何說服這兩位同框演出，導演連奕琦表示：「分別邀請他倆來演出時，其實都是做好會被拒絕的心理準備，沒想到他們都很喜歡劇本和接演的角色，願意犧牲形象，做各種大尺度演出！甚至連男男背後式都願意，還讓我一圓BL夢，拍攝了一場讓王子上青蛙的戲。」


▲▼陳喬恩和明道（下圖左）相隔多年終於再合作拍戲。（圖╱威視，2018.03.14）

「政治和愛情在本質上都是一樣的，高明的騙術而已！」是電影裡重要的台詞，也是吸引導演連奕琦投入製作的重要原因，導演表示自己在二年前第一次看到劇本時，就被這句台詞打中，向來很喜歡看《全民大悶鍋》這類政治娛樂節目的他，覺得劇本以嘲諷政治和愛情為出發相當有趣。

因此特別找來合作多次的張少懷，飾演綜藝節目-愛情大師的主持人程見，柯佳嬿飾演程見的經紀人兼女友，再加上明道和陳喬恩，相信將會給觀眾帶來意想不到的歡樂。

關鍵字陳喬恩明道市長夫人的秘密
柯志遠》《翻牆的記憶》戲味盎然睽違四年　晨神重登流量女王寶座

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