米其林指南入圍110家 20餐廳摘星

（中央社記者張茗喧、吳欣紜14日電）首屆台北米其林指南今天出爐，米其林指南國際總監艾里斯宣布，這次共收錄110間餐廳，其中36間獲必比登推薦，20間獲得星級餐廳殊榮。

「米其林指南」（Le Guide Michelin）是由知名輪胎廠商米其林所出版的美食旅遊指南，分為紅色及綠色封面，紅色介紹酒店及餐廳資料，綠色則提供旅遊資訊，其中紅色指南又被餐飲界譽為「美食界聖經」，相當具代表性。

米其林指南國際總監艾里斯（Michael Ellis）致詞時表示，「台北米其林指南」的公布是具有歷史性的一刻，以台灣而言，特別是台北市有著深厚美食文化，也是台灣的觀光焦點，吸引各地觀光客前來朝聖，每個人心目都中有一道最愛的菜，不論是牛肉麵、小籠包或臭豆腐，無論如何有各種美味任君挑選。