NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界權證專家
即時跑馬燈性侵16歲男學生 寄宿媽媽遭逮捕貓咪被鐵柱刺穿身體　竟奇蹟生還跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
財經

郭台銘、羅智先腳穿同款A牌運動鞋　分享保健妙招

記者許家禎／台北報導2018/03/14 14:08
▲鴻海集團董事長郭台銘、統一集團董事長羅智先為公益活動站台，兩人有默契，腳下運動鞋是同一個「A品牌」，兩人也分享保健妙招。（圖／記者葉政勳攝，2018.3.14）
▲鴻海集團董事長郭台銘、統一集團董事長羅智先為公益活動站台，兩人有默契，腳下運動鞋是同一個「A品牌」，兩人也分享保健妙招。（圖／記者葉政勳攝，2018.3.14）

鴻海集團董事長郭台銘、統一集團董事長羅智先今（14）日雙雙帶著夫人曾馨瑩與高秀玲登台，宣布永齡健康基金會與千禧之愛健康基金會要合作做公益，邀請民眾到超商智能健康管理。郭羅兩人不僅做公益有志一同，就連腳下運動鞋也是同一個「A品牌」的款式，而兩人提到保健身體的方式，郭羅兩人大不同！

千禧之愛健康基金會的健康小站系統即日起於全台19個縣市、100家7-ELEVEN採用鴻海永齡建置的H2U健康ATM，讓鄰近的社區居民都能夠享受智能量測設備，體驗「門市量，手機查」的雲端智慧健康管理生活。而今日企業兩大咖會面，都帶了太太現身站台，為公益不遺餘力，希望民眾重視自身健康。

而說起保健身體，郭羅兩人今天一身運動裝扮，兩人腳下穿起運動鞋，巧合的是都是同一個Ａ運動品牌，足球明星貝克漢、余文樂、彭于晏都曾代言該品牌。

郭董說他現在天天走一萬步，有人要找他談工作，可以跟對方邊走邊談，等走完萬步後，工作也討論好了，一舉兩得。如今，半年前太太曾馨瑩買的褲子，現在一個拳頭都可以伸進去了，腰圍瘦了不少，保健身體很有成果，他相當滿意。

不僅他天天走萬步，自己高齡90多歲的媽媽也是把走路當作運動，現在身體好得很，而除了重視家人健康，郭董也希望同仁們都看重自己的健康，透露現在就連土城總部電梯都「只能下、不能上」，鼓勵同仁們可以爬樓梯當作運動，還說自己住5樓都不搭電梯，每天都爬樓梯回家。

至於羅智先則坦言自己沒有像郭董那麼努力運動，但保持身材的方式就是「好吃好睡」，認為只要吃得好、睡得好，身體自然健康。同時他也會抓緊時間多動一動，像是會選擇在待機轉機時，於機場走上一大圈，長期下來相信也累積不少運動量。

 

關鍵字郭台銘羅智先運動鞋鴻海統一
財經畢業生嚮往壽險公司　富邦人壽衛生紙漲價禍首是它　遭罰350萬

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan