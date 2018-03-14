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出口需求旺盛 勤業眾信估台灣今年GDP2%至2.5

鉅亨網2018/03/14 13:53
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勤業眾信聯合會計師事務所今（14）日發布《亞洲之聲》報告，其中提到台灣今 (2018) 年因出口需求旺盛，估計經濟成長率（GDP）將落於 2% 至 2.5% 的範圍，且受惠於稅改和薪資政策影響，消費者支出可望持續正向成長。

勤業眾信報告指出，台灣出口表現帶來好消息， 去年台灣機器類產品出口量，占整體出口 8% 比重，漲幅較大，為近年來表現最佳的一次；而消費者支出部分，受到低通貨膨脹率、稅務改革計畫、政府推動軍公教調薪 3% 計畫，以及基本工資調漲 4.7% 政策等影響，估計今年消費者支出將正向成長。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁郭政弘表示，台灣為高度開放經濟體，深受地緣政治不穩定性影響，其中台灣 30% 的原物料來自中東地區，主要的供應鏈則位於北韓鄰近國家，這些潛在的引爆點，可能為台灣今年的發展前景帶來風險。

此外，據勤業眾信報告指出，中國是台灣最大的出口目的地，占比高達三成，在中國推動十九大政策，以及與美國之間緊張的貿易局勢下，依賴出口導向的台灣將難脫其影響。因此，深化貿易並加強對其他亞洲國家的投資連結，將是降低台灣對中國經濟依賴程度的因應之道。

整體來看，郭政弘認為，全球經濟升溫、需求復甦，國際貨幣基金組織預估今年全球 GDP 將比去年表現佳，雖有美國貿易保護主義、北韓軍事危機等地緣政治因素干擾，但仍樂觀看待台灣未來經濟表現。

產業面上，今年是台灣產業關鍵的一年，郭政弘表示，物聯網、人工智慧、大數據分析等科技應用，是近年國際科技發展趨勢，也是台灣產業發展強項。

郭政弘說，台灣政府透過政策制定、科技研發預算、國家級投資公司設立等方式投入資源，聚焦在先進製造、健康醫療、智慧城市、金融科技等領域，今年科技是否能突破創新，並增加企業生產效率與產品服務價值，以提升產業價值鏈，值得期待。

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