盼供電穩定 林伯豐：電價合理調整產業會接受

（中央社記者黃雅娟台北14日電）工商協進會理事長林伯豐今天表示，台灣目前的電價較全球稍微低了一點，電價合理調整，產業也會樂意接受；電價上漲若影響物價，也會提升企業獲利、員工加薪、消費，是正向循環。

經濟部將在16日召開電價費率審議會，4月1日起台電將適用新電價。中華民國工商協進會第24屆第16次理監事聯席會議，理事長林伯豐接受媒體訪問時表示，認為台灣目前的電價跟全世界比，「稍微低了一點」。

林伯豐表示，電價合理調整，產業也會樂意接受。但是希望有「穩定的電價」和「穩定的供電」。