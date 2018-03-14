台灣藝術家赴法辦畫展 行銷國家公園之美

陳銘顯在會中說，他所推廣的現代國畫，與在傳統國畫不同，傳統國畫事實上與生活脫節，在台灣所發展的現代國畫，也得到兩岸的認同，用現代國畫詮釋現代各種的風貌，貼切的把國家公園之美表現出來。

陳銘顯將在今天晚上率領台灣34位畫家赴法國寶色谷市（Bonsecours）舉辦「台灣國家公園之美畫展」，姚文智上午在立法院舉辦一場行前記者會，讚許這樣的文化交流非常有意義。姚文智並與受邀出席記者會的前駐法國代表呂慶龍，拿著布袋戲人偶，一搭一唱的介紹這次畫展。

（中央社記者劉冠廷台北14日電）中華現代國畫研究學會理事長陳銘顯將率團赴法國舉辦「台灣國家公園之美畫展」，民主進步黨立委姚文智今天說，利用國畫表達台灣的自然環境之美，這樣的台法交流非常有意義。

他並說，2008年起，他就先後指導策畫雪霸、太魯閣、墾丁、陽明山、台江國家公園管理處聯合主辦專題巡迴展覽，行銷台灣國家公園之美，這也是藝術界首次有系統與國家國公園合作，分別在2012年與2014年到法國與加拿大舉辦畫展；也曾多次將作品送去北京與重慶展出，得到大陸各界極高的評價。

至於畫展命名為「台灣國家公園之美畫展」，是否擔心遭對岸打壓，陳銘顯則說，目前還沒遇過，過去將作品送去重慶與北京展出時，也是用這名字，但沒遇到被打壓的狀況。

他並說，此行也將與法國藝術家進行交流，透過交流，不只增進兩國藝術家情誼，也促進對東西方藝術之了解。

呂慶龍表示，陳銘顯在2012年首次到法國展出「台灣國家公園之美畫展」時，讓法國人為之驚豔，當地周邊的小學都安排來參觀，並驚歎台灣的山那麼美麗。因此也希望能繼續推動這樣的交流，因為文化無國界，台灣可以走得更好。

此外，表態投入台北市長選舉的姚文智會後被媒體問到時代力量立委林昶佐不排除參選台北市長表示，歡迎、尊重，希望各黨派都推出候選人，並講出對台北的願景，期待市長選舉大家能夠直球對決。（編輯：溫貴香）1070314