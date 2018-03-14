廣編／網石遊戲旗下手遊天堂2：革命推出2.0重大改版

《天堂2：革命》所推出的2次轉職為玩家在達到指定等級後可以選擇自身角色2轉職業的系統，2轉後將依據職業而有不同的技能和戰鬥風格。凡等級達到250級後的玩家將可執行2次轉職的任務，當完成所有任務後，將可獲得相關職業各一種主動技能與被動技能。

全新領地「阿班多」為發現龍族的地區，而最高等級上限也由260級提升至320級；團隊副本「時空裂縫」也同步推出「惡夢」難易度。

全新的成長內容「護符」為具有強大能力值和特殊效果的符咒道具。玩家凡達到180級後即可使用護符，依據功效共分為一般護符和特性護符，並可帶來如提升攻擊力、防禦力、移動速度和怪物傷害等各種效果。

為慶祝本次更新，網石遊戲舉行了包含「艾爾美培訓所」等多種活動。玩家完成艾爾美培訓所的任務後，將可獲得豐富的獎勵，如紅鑽、祝福的強化卷軸選擇箱和最新的道具護符箱。

而《天堂2：革命》官方Facebook粉絲團也將舉行改版慶祝活動，完成2轉的玩家若於Facebook粉絲團完成指定條件，官方將從中抽出300名玩家贈送《天堂2：革命》實體週邊禮品，詳細的活動資訊請密切鎖定《天堂2：革命》粉絲團。

不僅如此，《天堂2：革命》更宣布與《奇多Cheetos》攜手合作，於即日起至7月31日止，購買指定合作包裝餅乾將可獲得專屬序號，有機會獲得SR級藍色稀有武器選擇箱、稀有裝備材料選擇箱等豐富獎勵，更可抽取「《天堂2：革命》專屬禮盒」等實體禮品。詳細資訊請至活動網址。

《天堂2：革命》為具備了頂尖遊戲引擎魔域幻境4（Unreal Engine 4）打造的高畫質、大規模開放領域、即時千人團戰的MMORPG手遊。欲了解更多《天堂2：革命》遊戲相關資訊請見官方網站以及官方臉書粉絲團。