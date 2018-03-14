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霍金去世 子女聲明：深感悲痛 父親的影響將持續多年

鉅亨網2018/03/14 14:14
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知名物理學家史蒂芬 ‧ 霍金 (Stephen Hawking) 去世，享年 76 歲。霍金的子女露西、羅伯特和蒂姆在一份聲明中說：「我們親愛的父親今天去世了，我們深感悲痛」。

聲明稱，霍金「是一個偉大的科學家，一個不平凡的人，他的研究和成就的影響將持續多年」。「他以其才華、幽默和勇氣、毅力鼓舞了全世界的人們，我們將永遠懷念他」。

中新網報導，霍金 1942 年 1 月 8 日在英國牛津出生。霍金是天文學、理論物理學家，主要研究領域是宇宙論和黑洞，證明了廣義相對論的奇性定理和黑洞面積定理，提出了黑洞蒸發理論和無邊界的霍金宇宙模型，在統一 20 世紀物理學的兩大基礎理論——愛因斯坦創立的相對論和普朗克創立的量子力學方面走出了重要一步。

1979 至 2009 年任盧卡斯數學教授，主要研究領域是宇宙論和黑洞，證明了廣義相對論的奇性定理和黑洞面積定理，提出了黑洞蒸發理論和無邊界的霍金宇宙模型，在統一 20 世紀物理學的兩大基礎理論——愛因斯坦創立的相對論和普朗克創立的量子力學方面走出了重要一步。

霍金被譽為是愛因斯坦之後最傑出理論物理學家。他童年時學業成績並不突出，但喜歡設計複雜的玩具。他於 1959 年在牛津取得自然科學一級榮譽學士學位，20 歲往劍橋大學研究宇宙學。1963 年，22 歲的霍金被診斷為肌萎縮性側索硬化症。醫生當時認為，他只能存活 2-3 年。然而，醫生的預測並不準確，霍金繼續進行他的科研工作，結了 2 次婚，並育有 3 個孩子。

1985 年，霍金因肺炎而漸喪失說話能力。他只能靠右眼的肌肉移動特製眼鏡的按鈕，操作發聲器講話。

1988 年，霍金出版《時間簡史》，解釋宇宙、黑洞和大爆炸等天文物理學理論。《時間簡史》被譯成 40 餘種文字，出版逾 1000 萬冊，但因書中內容極其艱澀，很多人買回家並不看，因此被戲稱為「讀不來的暢銷書」。

即使全身癱瘓，霍金仍然積極生活：他從事科研，教書，做報告，借助電腦語音合成器與世界交流。他的故事被改編成電影，飾演霍金的英國男星艾迪 • 瑞德曼獲得奧斯卡金像獎影帝。霍金還曾在美國喜劇《辛普森一家庭》和科幻影集《星際迷航記》中客串。
 

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