霍金去世 子女聲明：深感悲痛 父親的影響將持續多年

知名物理學家史蒂芬 ‧ 霍金 (Stephen Hawking) 去世，享年 76 歲。霍金的子女露西、羅伯特和蒂姆在一份聲明中說：「我們親愛的父親今天去世了，我們深感悲痛」。

聲明稱，霍金「是一個偉大的科學家，一個不平凡的人，他的研究和成就的影響將持續多年」。「他以其才華、幽默和勇氣、毅力鼓舞了全世界的人們，我們將永遠懷念他」。

中新網報導，霍金 1942 年 1 月 8 日在英國牛津出生。霍金是天文學、理論物理學家，主要研究領域是宇宙論和黑洞，證明了廣義相對論的奇性定理和黑洞面積定理，提出了黑洞蒸發理論和無邊界的霍金宇宙模型，在統一 20 世紀物理學的兩大基礎理論——愛因斯坦創立的相對論和普朗克創立的量子力學方面走出了重要一步。