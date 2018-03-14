繁星推薦放榜 3高中首度錄取台大

台大今天也公布107學年大學繁星推薦錄取結果，台大教務處註冊組主任李宏森受訪時表示，今年台大繁星推薦提供332個名額，共有686名考生報名，第1類至第7類學群錄取335人（含牙醫系增額錄取3人），12人通過第8類學群（醫學系）篩選。

大學甄選入學委員會今天公布107學年大學繁星推薦入學招生第1類至第7類學群錄取結果暨第8類學群（僅醫學系）第1階段篩選結果，今年共68所大學參加招生，提供一般生1萬6993個名額，最後第1類至第7類學群錄取1萬4859人，錄取率61.87%，第8類醫學系有304人通過篩選。

（中央社記者許秩維台北14日電）大學繁星推薦今天放榜，今年有37位滿級分考生錄取台大或通過台大醫學繁星篩選，創近5年新高，還有3所高中首度有學生錄取台大，而一般生錄取最低級分為51級分。

李宏森指出，繁星精神是校校等值、縮短城鄉差距，台大也希望繁星錄取的高中校數越多越好，而今年共有252所高中的學生錄取台大繁星，其中3校首次有學生錄取台大，包括新竹縣六家高中、彰化縣田中高中和基隆市私立輔大聖心高中，對於繁星錄取的學校遍地開花，台大也樂見。

根據台大註冊組資料顯示，今年通過醫學系繁星篩選的12人都為滿級分考生，另有25位滿級分考生錄取台大第1類至第7類學群，合計37位，創下近5年新高；而第1類至第7類學群錄取生中有70.74%是在校排名前1%，錄取考生中在校最低排名為前19%，一般生錄取最低級分為51級分。

李宏森指出，今年因為學測滿級分考生人數增加，因此錄取台大繁星的滿級分考生人數也跟著提升，而台大牙醫系也是考生理想志願之一，今年競爭特別激烈，因此最後增額錄取，而錄取考生都為校排前1%且學測滿級分。

李宏森也表示，雖然今年繁星錄取生最低級分為51級分，在校排名卻是前1%，可見平常課業表現優異，而繁星推薦主要看在校成績，在校排名不分上下時才比學測成績，台大不少系僅設定學測均標為門檻，就是希望有別於以學測成績為主的個人申請管道，藉由繁星縮短城鄉差距，讓非都會區或明星高中的學生也有機會錄取台大。

李宏森指出，部分繁星推薦學生雖然學測成績並不是非常突出，但在校成績表現卻很優異，這些學生進到台大後，學校也會一視同仁對待，如果學生在課業上需要補強，學校也會協助安排課業輔導。（編輯：李錫璋）1070314