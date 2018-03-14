NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈性侵16歲男學生 寄宿媽媽遭逮捕貓咪被鐵柱刺穿身體　竟奇蹟生還跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

台灣國際遊艇展15日登場　七大特色等你來體驗

記者黃守作／高雄報導2018/03/14 14:36
▲2018台灣國際遊艇展於15日到18日，在高雄展覽館及亞灣遊艇碼頭和嘉信22號遊艇碼頭登場。(圖／記者黃守作攝，2018.03.14)
▲2018台灣國際遊艇展於15日到18日，在高雄展覽館及亞灣遊艇碼頭和嘉信22號遊艇碼頭登場。(圖／記者黃守作攝，2018.03.14)

2018台灣國際遊艇展將於明(15)日到18日止，在高雄展覽館及亞灣遊艇碼頭和嘉信22號遊艇碼頭登場，將展示65艘遊艇、動力船及帆船，以及遊艇相關五金零配件及專業服務等七大特色，全球買家在高雄參展之餘，可直接到船廠參觀，以體驗台灣遊艇精湛工藝，有助洽談形成訂單。

這項由經濟部國貿局與高雄市政府海洋局共同主辦，中華民國對外貿易協會執行的2018台灣國際遊艇展，為亞洲地區最大室內專業遊艇展，有170家參展廠商使用1000個攤位及水上泊位，是亞洲最佳遊艇銷售平台。

高雄市政府海洋局局長林英斌表示，台灣遊艇產值自2013年起名列全球前6大，2018年更躋身為全球第4大遊艇製造國，僅次於義大利、荷蘭及土耳其，在亞洲仍維持第1名，而高雄市擁有得天獨厚的港灣、氣候和地理條件，在台灣33家遊艇製造業者中，有17家以高雄為生產基地，9成新建造遊艇以高雄為輸出港。

林英斌局長指出，此次2018台灣國際遊艇展，除了在高雄展覽館室內觀賞遊艇外，民眾也可親身體驗由亞灣遊艇碼頭和嘉信22號遊艇碼頭搭乘遊艇出港，到西子灣、柴山海域觀賞高雄港都之美。

林英斌局長並指出，明(15)日為買主洽談日，16日至18日3天開放民眾購票入場，活動展覽門票原價200元，購票民眾將有機會免費體驗台灣港務公司貴賓船遊港及i-Ride體驗中心，亦可加價購買遊艇體驗出港活動。

關鍵字遊艇展亞灣遊艇碼頭
台北慈濟醫院微創經皮固定術朱立倫：帶領新北成為電商之都

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan