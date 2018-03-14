台灣國際遊艇展15日登場　七大特色等你來體驗

2018台灣國際遊艇展將於明(15)日到18日止，在高雄展覽館及亞灣遊艇碼頭和嘉信22號遊艇碼頭登場，將展示65艘遊艇、動力船及帆船，以及遊艇相關五金零配件及專業服務等七大特色，全球買家在高雄參展之餘，可直接到船廠參觀，以體驗台灣遊艇精湛工藝，有助洽談形成訂單。
這項由經濟部國貿局與高雄市政府海洋局共同主辦，中華民國對外貿易協會執行的2018台灣國際遊艇展，為亞洲地區最大室內專業遊艇展，有170家參展廠商使用1000個攤位及水上泊位，是亞洲最佳遊艇銷售平台。
高雄市政府海洋局局長林英斌表示，台灣遊艇產值自2013年起名列全球前6大，2018年更躋身為全球第4大遊艇製造國，僅次於義大利、荷蘭及土耳其，在亞洲仍維持第1名，而高雄市擁有得天獨厚的港灣、氣候和地理條件，在台灣33家遊艇製造業者中，有17家以高雄為生產基地，9成新建造遊艇以高雄為輸出港。
林英斌局長指出，此次2018台灣國際遊艇展，除了在高雄展覽館室內觀賞遊艇外，民眾也可親身體驗由亞灣遊艇碼頭和嘉信22號遊艇碼頭搭乘遊艇出港，到西子灣、柴山海域觀賞高雄港都之美。
林英斌局長並指出，明(15)日為買主洽談日，16日至18日3天開放民眾購票入場，活動展覽門票原價200元，購票民眾將有機會免費體驗台灣港務公司貴賓船遊港及i-Ride體驗中心，亦可加價購買遊艇體驗出港活動。