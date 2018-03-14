森友文件竄改 日國會擬邀前國稅廳長說明

安倍晉三再度對此事可能動搖民眾對行政體系信賴深深致歉，並表示已要求副首相兼財務大臣麻生太郎負責查清文件竄改事件全貌。麻生太郎也說，沒有下任何指示要求竄改文件。

日本放送協會（NHK）報導，首相安倍晉三上午在參議院預算委員會備詢時說，就算看了被竄改前的文件，「也很清楚跟我和我的妻子無關」；他也沒有下任何指示要求竄改文件。

參議院上午的預算委員會，在野黨議員以缺席，表達對政府因應文件竄改事件作法的抗議。

（中央社記者黃名璽東京14日專電）日本森友學園購地案衍生文件遭竄改事件，在野黨不滿政府因應作為，因而缺席參議院預算委員會審查。執政黨為換取在野黨讓步，今天擬同意邀前國稅廳長佐川宣壽到國會說明。

另外，日本經濟新聞報導，自民黨幹事長二階俊博與公明黨幹事長井上義久，上午會談並達成一致看法，只要在野黨重回國會審議，他們就同意在野黨要求前國稅廳長佐川宣壽到國會說明。

安倍晉三在參議院預算委員會對此表示，由國會來判斷。

執政聯盟的2位幹事長會談，自民黨的國會對策委員長森山裕及公明黨國會對策委員長大口善德也與會。大口善德面對記者詢問，是否邀安倍晉三夫人安倍昭惠到國會說明時說，安倍昭惠跟文件竄改事件無關。

森山裕之後在國會跟立憲民主黨國會對策委員長(近，去斤加十)元清美會談，希望在野黨回到國會審議，也提出同意邀佐川宣壽到國會說明。

但(近，去斤加十)元清美表達了不光是要邀請參考人，也應該要傳訊證人；她認為不詢問安倍昭惠就無法解決此事，希望邀安倍昭惠到國會。

國會邀請相關人士分為兩種，一種是基於憲法62條所規定國政調查權的「傳訊證人」，另一種是依據眾參兩院議事規則聽取意見的「邀請參考人」，2種分量有所不同。

傳訊證人部分，證人如無正當理由，不得拒絕出席作證，若證言有虛假將被問罪；而邀請參考人部分，受邀者可選擇是否出席，且出席所言若有虛假也不適用偽證罪。

森友學園2016年6月以市價14%的低價買到在大阪的國有地，計畫當做新成立小學的用地，2017年2月媒體報導，外界批評這是賤賣國土。今年3月2日，媒體報導購地案疑有文件遭竄改，財務省12日證實此事。（編輯：陳惠珍）1070314