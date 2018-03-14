川金峰會地點 越南學者建議河內

文章中武明姜表示，川金峰會舉行地點應有較高的象徵意義，對雙方帶有相當重要的戰略價值。其中，河內因有滿足會面取得成功結果的許多重要因素，是一個理想的選項。

（中央社河內14日電）美國總統川普與北韓領導人金正恩已同意5月底前會晤，但他們還沒決定會面的日期和地點。越南學者表示，基於美國和越南近期努力化敵為友，河內可視為川金會面地點的理想選項。

他表示，越美戰爭時期以及越南實施改革開放政策第一段時間，河內仍是美國抱有仇恨和疑慮之地。如今，越美兩國已經化敵為友，雙方彼此外交政策取得了巨大突破，美國現在很受到河內的歡迎。

他指出，美國於1994年解除對越南貿易禁運，於1995年與越南恢復建立外交關係，對越南經濟發展帶來正面影響。越南由被孤立且貧窮國家，轉身成為世界上發展最快的國家之一。

越南與美國都重視與對方的關係，雙方也努力進一步深化兩國關係。美國航空母艦卡爾文森號3月初首度訪越，凸顯雙方努力加強彼此關係的承諾。

武明姜說，越南是北韓應思考採取與美國實現關係正常化措施的例子，從而促進經濟改革。川金峰會若在河內舉行，美國和北韓將釋放雙方計劃採用改善關係方向與措施的信號，朝向未來與實際情況，而且不接受外部的政治干預。

他又說，越南與北韓具有對美國關係的相似處境與歷史。川金峰會若在河內舉行，將是北韓推動外交目標的歷史性機會。越南可以與北韓決策者分享經驗與諮詢，讓北韓如何將被孤立的處境轉向為市場經濟制度及與全球接軌的經濟體。（編輯：王同禹）1070314