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政治

今日廣場》胡文琦／誰逼黃重諺一直說「幹話」？

文／胡文琦2018/03/14 14:24
▲總統府發言人黃重諺表示，在兩岸關係處理上，台灣所有政黨都應該秉持對內良性競爭，對外團結一致的基本精神，不分朝野，和台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係。（圖／NOWnews資料照）
▲總統府發言人黃重諺表示，在兩岸關係處理上，台灣所有政黨都應該秉持對內良性競爭，對外團結一致的基本精神，不分朝野，和台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係。（圖／NOWnews資料照）

坦白說，總統府發言人黃重諺已經算是進廚房不怕熱「稱職」地扮演好自己該有的角色與分際了。然而，這並不意味著蔡總統「就有稱職」地扮演好一個國家領導人決定國家大政方針，與中央政府應該以天下蒼生為念，及解決人民問題為最大存在價值的角色與功能。甚至可以這樣說，就某一角度而言，黃發言人的「制式照稿演出」，剛好反襯出現時蔡政府對兩岸政策的虛無、無力、內縮與根本毫無作為能力的悲哀真相。

針對國台辦主任張志軍表示，今年兩岸關係的形勢「更趨嚴峻複雜」，對台工作則「面臨更多風險與挑戰」，原因是台灣拒不承認「九二共識」，且「外部勢力加大干預介入力度」所致。對此，發言人黃重諺則強調，在兩岸關係上，台灣從來不是影響兩岸關係「負面的這一方」，過去政府致力維護兩岸和平關係，國際社會也看到台灣的努力，要維持兩岸和平穩定並確保人民福祉，更應是兩岸共同的責任與目標云云。

說實話，如果不仔細檢視從蔡總統上任以來，至今諸多的「『去中國化』政策實際作為」，一般老百姓，甚至是所謂的國際學者專家，還真的是很容易「被呼籠」過去，因為，曾幾何時蔡總統真的已經變成完全轉型「失準」，只變成空心菜式的「文青總統」。什麼善意不變、承諾不變、不會走回對抗的道路，也不會在壓力下屈服等的官方說法，說真的，套句阿扁前總統的經典名言，「問問人民實際感受」，不就知道真相了嗎？老百姓究竟過的好不好，民調數字會說話嘛。

甚至，放著重要的民生、經濟政策不顧，綠營立委葉宜津還搞不清楚輕重緩急地要推廢除ㄅㄆㄇ的「天龍國幹話」政策，難道這就是黃重諺所言的，「過去政府致力維護兩岸和平關係，國際社會也看到台灣的努力」？準此，如果黃發言人所言非假的話，蔡總統當真認為維持兩岸和平穩定及確保台灣人民福祉，應是兩岸共同的責任與目標的話，就請拿出「實際績效與解決問題方法」，證明妳有「新能力」可以給台灣2350萬同胞一條安全、團結的路「可走」。

否則，這樣毫無「新意與心意」的制式發言內容，在面對未來剩下的近兩年多總統任期內，黃重諺真的不用這麼辛苦了，只要用「錄音帶」重覆播放即可，因為，現在的陸委會不就正是這副「啞巴吃黃蓮、有苦說不出」的模樣嗎？

●作者：胡文琦／文史工作者、前國民黨文傳會副主委

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字今日廣場蔡英文黃重諺張志軍兩岸關係
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