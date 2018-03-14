NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈性侵16歲男學生 寄宿媽媽遭逮捕貓咪被鐵柱刺穿身體　竟奇蹟生還跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

AI是人類終結者！物理巨星隕落 霍金的驚語錄…

鉅亨網2018/03/14 14:24
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

知名物理學家史蒂芬 ‧ 霍金 (Stephen Hawking) 去世，享年 76 歲。中新網報導，一直致力於探索宇宙奧秘的霍金，曾經說過哪些驚人之語？

語錄一：「外星人」在看著你

在 2015 年倫敦皇家科學學會尋找外星生命跡象的啟動儀式上，霍金就說過：「在無限的茫茫宇宙中，一定存在著其它形式的生命。」

他說：「或許外星生命會正盯著我們看呢。」「不管最終地外智慧生命到底存在還是不存在，現在該是有人正式投入進來。這個問題，我們必須要弄個明白。」

據介紹，這個專案將動用部分目前世界上最大的望遠鏡，更遠地深入宇宙中去捕捉任何無線電波和鐳射信號。

語錄二：千年內人類須移民外星 否則滅絕

霍金在美國洛杉磯發表演講時稱，他認為，未來 1000 年內，基本可以確定的是地球會因某場大災難而毀滅，如核戰爭或者溫室效應。因此，他強調人類必須移居其它星球。美國航空航天局局長格裡芬也表示，單獨一顆行星上的物種，是不可能永久生存下來的。

在太陽系中，火星是除地球之外可供人類居住的最佳選擇。但火星載人探測要幾十年之後才能實施，探測一次往返要 450 天。

霍金說：「人類滅絕是可能發生的，但卻不是不可避免的，我是個樂觀主義者，我相信科學技術的發展和進步最終可以帶人類沖出太陽系，到達宇宙中更遙遠的地方。」

語錄三：智慧型機器是真正人類「終結者」

霍金多次表示，「徹底開發人工智慧可能導致人類滅亡」。

按照霍金的說法，人工智慧科技在初級發展階段的確為人類生活帶來便利，但是，機器將可能以不斷加快的速度重新設計自己。而人類則受制于生物進化速度，無法與其競爭，最終被超越。科學界把這種人工智慧超越人類智慧的轉捩點命名為「奇點」。

事實上，美國 Space X 首席執行官、大名鼎鼎的「鋼鐵俠」原型設計者埃隆 • 馬斯克，微軟創始人兼慈善家比爾 • 蓋茨，也都警告過要注意人工智慧的「危害」。麻省理工學院教授、科學家、谷歌、IBM 和微軟等企業員工及與人工智慧領域有關的投資者，也聯名發出公開信，表達同樣的憂慮。

語錄四：「黑洞」不存在？只有「灰洞」？

在一篇《黑洞的資訊保存與氣象預報》的論文中，霍金指出黑洞其實是「不存在」的，不過「灰洞的確存在」，再次震驚物理學界。

霍金 1976 年提出著名的「霍金輻射」理論，即黑洞在形成中品質減少的同時，還不斷在以能量形式向外界發出輻射。但一旦黑洞濃縮並蒸發消失後，其中所有資訊就隨之消失，與量子力學認定該類物質資訊永不會完全消失的理論相矛盾。這就是所謂的「黑洞悖論」。

30 多年來，霍金試圖以各種推測來解釋這一矛盾觀點。現在看來，他給了一個更具說服力的答案。霍金承認，自己最初有關黑洞邊界「視界」的認識是有缺陷的，光線其實是可以穿越視界的。他稱，黑洞從來都不會完全關閉自身，物質和能量在被黑洞困住一段時間以後，又會被重新釋放到宇宙中。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afpai人類終結者霍金驚人之語驚語錄headline
訂價150-200美元 蘋...台股盤後－美貿易戰擴大電子...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan