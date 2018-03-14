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訂價150-200美元 蘋果AirPower充電器

鉅亨網2018/03/14 14:24
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據《9to5mac》報導指出，蘋果 Apple (AAPL-US) 有望 3 月底推出「AirPower」，一個可同時將多種蘋果產品無線充電的充電毯。

AirPower 原本於去年 9 月亮相，並原本計劃與 iPhone 8、8 Plus、及 iPhone X 一同出貨。最新消息顯示，蘋果除了推出 AirPower 外，也將同時推出無線耳機 AirPod 的無線充電器。

AirPower 將支援 iPhone 8、8 Plus、iPhone X、Apple Watch 第 3 代、及 AirPod 充電器。

消息指出，AirPower 能夠同時為多達 3 個設備充電，最大輸出功率為 29W，足以提供兩個具有 7.5W 電流限制的 iPhone 充電。

蘋果可能會將 29W USB-C 電源轉換器含在包裝內，因此提升 AirPower 的售價。如包含 USB-C 與 Lightning 電纜的搭配，預計 AirPower 的售價最低為 80 美元。然而，之前的報導顯示，AirPower 在美國的定價將在 150 美元至 200 美元之間。

蘋果股價週二（13 日）收盤下跌 0.96% 來到 179.97 美元。

蘋果股價日線趨勢圖
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