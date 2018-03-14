台北米其林指南出爐 君品頤宮摘3星

（中央社記者吳欣紜、張茗喧台北14日電）首屆台北米其林指南今天出爐，共有20家餐廳摘星，君品酒店頤宮中餐廳是唯一獲得三星的餐廳，二星則有2家，分別是祥雲龍吟、請客樓，一星則有17家餐廳。

「米其林指南」（Le Guide Michelin）被餐飲界譽為美食聖經，自1936年起訂定星級評等制度，並使用至今，其評鑑制度分為3個星等，一星代表「代表同類別中出眾的餐廳」、二星為「廚藝高明、值得繞道前往」，三星則為最高星級，代表「餐廳供應出類拔萃的料理、值得專程造訪」。

台北到底有哪些餐廳摘星，答案終於揭曉，米其林指南國際總監艾里斯（Michael Ellis）今天在記者會上宣布摘星名單。