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中央社

台南龍崎民眾反掩埋場 北上民進黨陳情

中央社2018/03/14 14:28
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者呂欣憓台北14日電）台南市龍崎區的居民反對在牛埔里設置掩埋場，今天北上到民主進步黨中央抗議表達意見，由民進黨社運部代表出面接下陳情書，鄉民抗議約2小時後搭上遊覽車離去。

龍崎區的居民稍早先到經濟部工業局，要求撤銷「南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心」 開發案的展延許可。對此，經濟部工業局表示，龍崎廠是由工業區土地轉為特殊性廢棄物掩埋場，且使用後會進行復育，經濟部會持續與當地溝通。

台南鄉親反對在龍崎區設置掩埋場，台南市龍崎區一群平均年齡約70歲的老鄉民，今天由牛埔里里長陳永和帶隊，租賃3輛遊覽車北上表達意見。

鄉民北上先到經濟部工業局抗議，要求工業局撤銷設置掩埋場，高喊「牛埔要觀光、不要掩埋場」，遞交陳情書給工業局副局長游振偉後，前往民進黨中央黨部前抗議。

由於下午是民進黨中執會，身兼民進黨主席的總統蔡英文將會到黨中央開會，警方大陣仗以待。

陳永和語帶哽咽說，他本身是民進黨支持者，但民進黨簡直是「現代陳世美」，龍崎掩埋場位於水源區上游，政府要養豬戶遷移，避免汙染水源，結果養豬戶遷走之後，政府卻要在那裏蓋掩埋場，這說得過去嗎？

鄉民在黨中央樓下抗議約一個小時後，民進黨由社運部副主任楊皓茹出面接下鄉民的陳情書，但鄉民不接受，要祕書長洪耀福出面，雙方僵持不下，警方最後用柔性勸離方式，讓鄉民離開原地，近下午2時左右，鄉民搭遊覽車離去。（編輯：李淑華）1070314

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