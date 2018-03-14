台南龍崎民眾反掩埋場 北上民進黨陳情

（中央社記者呂欣憓台北14日電）台南市龍崎區的居民反對在牛埔里設置掩埋場，今天北上到民主進步黨中央抗議表達意見，由民進黨社運部代表出面接下陳情書，鄉民抗議約2小時後搭上遊覽車離去。

龍崎區的居民稍早先到經濟部工業局，要求撤銷「南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心」 開發案的展延許可。對此，經濟部工業局表示，龍崎廠是由工業區土地轉為特殊性廢棄物掩埋場，且使用後會進行復育，經濟部會持續與當地溝通。

台南鄉親反對在龍崎區設置掩埋場，台南市龍崎區一群平均年齡約70歲的老鄉民，今天由牛埔里里長陳永和帶隊，租賃3輛遊覽車北上表達意見。