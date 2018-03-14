跟進臉書 Google今年6月起禁止加密貨幣廣告

Scott 表示，「我們沒有可以窺探加密貨幣未來趨勢的水晶球，但我們已經看夠多的消費者受到傷害，或者受傷害的潛在可能性，因此這是我們要極度謹慎才能接觸的領域。」

這意味，即使合法供應加密貨幣的公司也不能再透過 Google 任何廣告產品上放置廣告。

Google 持續性廣告總監 Scott Spencer 表示，Google 正更新其金融服務相關的廣告政策，禁止任何關於加密貨幣內容的廣告，包括 ICO、錢包和交易建議。

今年稍早，臉書 (Facebook) (FB-US) 也同樣採取強硬阻止加密貨幣廣告的作法。

雖然加密貨幣榮景已創造出市場興奮與財富，但仍是非常不受監督管制的領域，且引起無數的高調騙局。先前 FBI、加拿大監管機構亦曾要求 Google 禁刊加密貨幣廣告。

與此同時，Google 也發布其年度「信任與安全」廣告報告。Google 稱，他們在 2017 年撤除超過 32 億則違反其政策的廣告，將近是 2016 年撤除的 17 億則廣告的兩倍。

Google 母公司 Alphabet 的總營收約有 84% 來自廣告，因此說服放置廣告的客戶，其生態是安全且有效的這一點非常重要。