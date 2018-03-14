華航三大營運引擎啟動 今年客貨運皆樂觀

何煖軒表示，華航除了有 A350、B777 兩款新機陸續加入，加上舊機高額折舊已在去年完成，今年成本將大幅減少，只要全球經濟沒有異常的變動，航空客運市場樂觀。

華航集團 (2610-TW) 董事長何煖軒今 (14) 日指出，看今年華航客貨運展望樂觀，同時，旗下台灣虎航和華信航空也可望交出佳績，其中，華航著重在戰略上策劃，華信、台灣虎航則是戰術應用，彼此截長補短，藉此將不同的營運優勢發展到最大。

同時，華航也持續強化北美市場布局，3 月 25 日夏季班表起將開航加州安大略，為亞洲獨家直飛，再加上既有的洛杉磯航點，希望爭取更多東南亞轉機客源，而安大略也將成為華航在美國布局的貨運基地。

除了客運，貨運業績由於去年第 1 季比較基期低，今年前 2 月較去年成長幅度約 2 位數，華航主管補充說明，第 1 季不論是客運和貨運表現均比去年好，單季表現樂觀。

另一方面，何煖軒看今年台灣虎航今年獲利表現可望比去年更好。

而華信航空新機陸續加入後，華信董事長謝世謙進一步說明，雖小本經營但逐漸脫胎換骨，在全面調整策略布局後，已開始獲利，ATR72-600 陸續加入後，原有的 ERJ 機型規畫投入 2 小時左右的國際線，營運漸入佳境。