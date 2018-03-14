台股盤後－美貿易戰擴大電子股也遭波及 電子三雄走弱

台股今 (14) 日受到美國貿易戰恐蔓延到科技業拖累，電子三雄無力抗跌，顯卡族群也是偏弱，僅靠生技及鋼鐵相對抗跌，指數陷入拉回整理，終場下跌 56.83 點，以 11038.8 點作收，仍力守 11000 點整數大關，成交值 1184.24 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是相對抗跌，在平盤上下震盪整理，雖然中場一度翻黑，不過午盤過後仍拉回到平盤之上，終場上漲 0.15 點，以 153.48 點作收，成交值 328.64 億元。

台股類股呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是觀光類股，跌幅達 2.4%，其他電子、光電跌幅也超過 1%，貿易百貨、半導體、電機機械、食品、電子零組件、紡纖、電腦設備、汽車、塑膠、造紙、玻陶、金融、電器電纜、通信網路、油電燃氣、水泥等也均收黑。