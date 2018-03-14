NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈性侵16歲男學生 寄宿媽媽遭逮捕貓咪被鐵柱刺穿身體　竟奇蹟生還跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

台股盤後－美貿易戰擴大電子股也遭波及 電子三雄走弱

鉅亨網2018/03/14 14:35
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台股今 (14) 日受到美國貿易戰恐蔓延到科技業拖累，電子三雄無力抗跌，顯卡族群也是偏弱，僅靠生技及鋼鐵相對抗跌，指數陷入拉回整理，終場下跌 56.83 點，以 11038.8 點作收，仍力守 11000 點整數大關，成交值 1184.24 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是相對抗跌，在平盤上下震盪整理，雖然中場一度翻黑，不過午盤過後仍拉回到平盤之上，終場上漲 0.15 點，以 153.48 點作收，成交值 328.64 億元。

台股類股呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是觀光類股，跌幅達 2.4%，其他電子、光電跌幅也超過 1%，貿易百貨、半導體、電機機械、食品、電子零組件、紡纖、電腦設備、汽車、塑膠、造紙、玻陶、金融、電器電纜、通信網路、油電燃氣、水泥等也均收黑。

至於抗跌類股則有資訊服務、橡膠、電子通路、建材營造、生醫、化學生醫、鋼鐵、化學、航運等。

美國貿易戰可能蔓延到科技業，因此今天電子三雄表現疲弱，其中台積電全場均在平盤之下，驊訊亮燈跌停，杰力、台半、商丞、合晶、海德威、界霖、IET-KY、精測、創意、茂達、嘉晶等跌幅也超過 2%。

股王大立光也失守 4000 元大關，二線光學場佳能、佳凌、揚明光、先進光、今國光、聯一光等也均收黑。

至於鴻海雖然有 FII 掛牌利多題材，不過外資轉賣也影響了市場信心，鴻家軍包括台揚、鴻準、GIS-KY、臻鼎 - KY、建漢、廣宇、正達、榮創、亞太電、乙盛 - KY 等也均收黑。

生技股則是在台股盤整之際，成為資金避風港，包括順藥、合一、大學光、科妍等均亮燈漲停，益得、聯亞藥、益安、因華、曜亞、天良、健喬、保瑞、福永生技、安克等漲幅也均超過 4%。

鋼鐵也由大成鋼領軍，千興、世紀鋼、官田鋼、志聯、豐興等也均漲逾 1%。

分析師林孟漢表示，台股今天呈現高檔震盪，不過因為外部美國貿易戰又出現新的變數，讓指數無力上攻，整體來看，外資接下來有可能又會轉賣，內資預料將成為後市台股主要買盤來源。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台股盤後美國貿易戰電子三雄台積電鴻海大立光11000點headline
AI是人類終結者！物理巨星...華航三大營運引擎啟動 今年...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan