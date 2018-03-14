從個位數到8成錄取率　東石高中優質翻身

國立東石高中參加國內大學繁星計畫，放榜成績亮眼，67位學生申請繁星計畫，高達8成的54位同學，錄取自己心中的理想大學學校與科系，除21位上台大、成功、清大、交大、政治、北師大、中山、中正、中興及中央等頂尖大學外，另有3位學生分別上中山、高醫及中國醫學大學等。
東石高中在早民國70年聯考時代，學生要上大學的錄取率很低，幾乎都只是個位數的學生能勉強上私立大學，能應屆上國立大學應該就是做好功德、燒好香，極其難得；經過幾任校長與教職員生的共同努力，終於翻身成為國內的優質高中，也成為嘉義縣海區國中畢業生競相報名入學的學校。
今年的繁星，柯炳薰同學以69級分上台大生物環境系統工程學系，蔡旭陽同學以65級分上交大光電工程學系，謝沛穎同學以63級分上清大資訊工程學系，翁嘉懌同學則錄取他的最愛－成大歷史系，郭信廷同學上政大資訊科學系。學生們多能依自己的興趣，在學校輔導室林冠宇主任努力輔導學生選填志願，及師長們用心的協助下，成了自己最亮眼的星星。
楊長鉿校長表示，感謝本就學區家長們的認同支持，國中端老師們的推薦，東石高中成功扮演了社區高中的角色。感謝導師們的陪伴及全體同仁的辛勞付出，以及同學們認真讀書的態度。在補習教育資源嚴重匱乏的環境下，師生共創了升學的環境，才有今天優異的繁星成績表現，今年比往年好，台清交成政全壘打，相信明年一定會更好。