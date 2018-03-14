從個位數到8成錄取率　東石高中優質翻身

國立東石高中參加國內大學繁星計畫，放榜成績亮眼，67位學生申請繁星計畫，高達8成的54位同學，錄取自己心中的理想大學學校與科系，除21位上台大、成功、清大、交大、政治、北師大、中山、中正、中興及中央等頂尖大學外，另有3位學生分別上中山、高醫及中國醫學大學等。

東石高中在早民國70年聯考時代，學生要上大學的錄取率很低，幾乎都只是個位數的學生能勉強上私立大學，能應屆上國立大學應該就是做好功德、燒好香，極其難得；經過幾任校長與教職員生的共同努力，終於翻身成為國內的優質高中，也成為嘉義縣海區國中畢業生競相報名入學的學校。