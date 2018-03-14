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中央社

印尼勞權 男公務員有薪育嬰假一個月

中央社2018/03/14 14:30
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達14日專電）印尼國家僱用機構近日表示，根據修訂的法令，印尼全國的男性公務員，如果配偶生產，他們將有一個月的有薪育嬰假，為印尼的勞權及兩性平權邁進一大步。

這項修法是去年通過，把「配偶生產」列入男性公務員申請一個月育嬰假的重要條件。

印尼國家僱用機構（State Employment Body）13日指出，根據這項針對全國公務員育嬰假的新規定，現在若男性公務員的配偶生產，他們可以申請一個月的有薪育嬰假。

印尼新聞網站點滴網（Detik）今天報導，，印尼國家僱用機構發言人里德旺（Mohammad Ridwan）表示，這項新法令是視條件而定的，不過基本原則是允許若妻子懷孕，丈夫（公務員）可以有一個月的有薪假。

此外，里德旺也強調，上述一個月的有薪假，不會扣到公務員的年假。

在過去，印尼不論是民間企業或公部門的男性員工，如果妻子生產，他們只有2天的育嬰假。許多人認為僅2天的育嬰假，根本不夠一名男性給予剛生產完的妻子提供生心理上的支持，也無法讓丈夫學會獨自照顧新生兒。

根據印尼法令，不論是公務員還是民間企業的正職員工（約聘除外），女性員工得有3個月的有薪育嬰假。如今印尼政府通過給與公部門男性員工3個月有薪育嬰假，也讓外界肯定印尼在勞權和兩性平權上又往前邁進一步。（編輯：屈享平）1070314

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