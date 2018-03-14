印尼勞權 男公務員有薪育嬰假一個月

（中央社記者周永捷雅加達14日專電）印尼國家僱用機構近日表示，根據修訂的法令，印尼全國的男性公務員，如果配偶生產，他們將有一個月的有薪育嬰假，為印尼的勞權及兩性平權邁進一大步。

這項修法是去年通過，把「配偶生產」列入男性公務員申請一個月育嬰假的重要條件。

印尼國家僱用機構（State Employment Body）13日指出，根據這項針對全國公務員育嬰假的新規定，現在若男性公務員的配偶生產，他們可以申請一個月的有薪育嬰假。

印尼新聞網站點滴網（Detik）今天報導，，印尼國家僱用機構發言人里德旺（Mohammad Ridwan）表示，這項新法令是視條件而定的，不過基本原則是允許若妻子懷孕，丈夫（公務員）可以有一個月的有薪假。