台灣B2B電商高峰會 　朱立倫：帶領新北成為電商之都

朱立倫市長表示，新北市是台灣生產、貿易重鎮，面對電商時代的快速發展，新北27萬家企業及2萬多家製造業工廠都要面臨新的商業模式，新北市今(107)年1月與亞馬遜合作設立新創中心，今天更和全球著名的B2B電商阿里巴巴合作舉辦研討會及十大電商選拔，透過電商拓展市場，讓新北企業走向全世界。

新北市政府今(14)日與全球最大B2B電商平台「阿里巴巴國際交易市場」，共同舉辦「2018台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」，新北市長朱立倫表示，會帶領企業一起走入電商時代，運用網路布局全球，讓新北市由製造城市轉型，成為台灣的「電商之都」。

新北市經發局表示，「2018台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」邀集兩岸專家及指標性業者齊聚新北，與會貴賓有中國大陸前五大智庫阿里研究院高級顧問、同時也是阿里巴巴前副總裁梁春曉，以及台灣科技大學管理學院專任特聘教授盧希鵬等專，家分享未來電子商務及互聯網發展趨勢，同時也邀請機械、紡織、鋼鐵、石化、零組件等指標性的外銷業者，分享經營電商獨門祕訣，幫助與會企業翻轉傳統思維，掌握電商趨勢與實務。

經發局表示，市府從104年起創立「新北全球商貿網」，積極從扶植電商人才、翻轉產業思維、鏈結國際資源，並推出多項電商輔導措施，開設「跨境電商學院」培育電商專才，提高企業對電商經營觀念、平台管理、行銷技巧及相關法規的熟悉度。在國際接軌部分，除攜手亞馬遜AWS設立聯合創新中心外，未來也持續辦理歐美、中國大陸、東協及日本市場電商媒合會，協助新北企業走向國際，搶攻全球商機。