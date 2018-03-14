海水採礦投資案 林佳龍：確有疏失會改進

林佳龍指出，簽MOU只是一個開頭，市府本來就要進入評估階段，但此案的確有疏失，媒體可以查證出這麼多資料，未來針對投資案都會正面看待、審慎評估。

（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市長林佳龍今天接受廣播節目專訪時，針對市府與德國霍夫曼公司簽署海水採礦合作備忘錄表示，此案的確有疏失，不能以為是純外資就不周延，市府未來將檢討改進。

林佳龍強調，此案是透過全球台商前總會長李天柒引薦，因熟人介紹才會省略若干步驟，不能以為是純外資就不周延，媒體可以查證，市府也應該要做到，這起個案正好可以讓市政團隊重新檢討招商的標準程序。

引薦霍夫曼投資案的李天柒也透過電話連線在節目中表示，霍夫曼是他女婿的朋友，開的多家都是一人公司，因技術都在霍夫曼身上，他澄清自己是出於善意，不是所謂的騙局。

李天柒大聲喊冤「台灣並沒有損失啊！」強調自己是愛台灣的，當初聽到霍夫曼這樣的技術，因台中空污嚴重，想到若有這件投資案應該可以幫林佳龍，他認為此事應該是選舉操作。

對於年底的市長選舉，林佳龍將對決國民黨提名的立委盧秀燕，是否擔心選情，林佳龍分析，盧秀燕是媒體人出身，擅打空戰，但在選區沒有經營；如果對上的是國民黨籍立委江啟臣，江啟臣在地方積極耕耘，屬陸軍戰，所以對上江啟臣其實會比較「辛苦」。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070314