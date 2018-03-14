新德里禁名人為香菸和致癌嚼食品代言廣告

古特卡和pan masala是一種混合碎檳榔、香料種子、香料、尼古丁和上千種化學物質的嚼食商品，在印度的餐廳會在客人用餐結束後提供客人嚼食，以清新口氣，但嚼食者容易致癌。

新德里衛生官員指出，衛生部門已向製造、銷售香菸及古特卡（gutka）、pan masala等致癌嚼食商品的企業發出通知，禁止名人等為這些商品代言廣告。

新德里衛生官員說，在發出通知後不久，包括演員在電影廣告吸菸、使用致癌嚼食品及名人代言的香菸、致癌嚼食品的海報都出現改變。

新德里菸草管控官員兼公共衛生總監尚卡（Abhishek Shankar）告訴「今日郵報」（Mail Daily），這些菸草和致癌嚼食品公司已經回覆，將不再找演員和名人代言廣告、促銷產品。

尚卡指出，衛生部門也向印度知名真人選秀節目「印度下個超級巨星」（India's Next Superstars）的製片公司達爾瑪製片（Dharma Productions）、參與節目的寶萊塢明星卡蘭喬哈（Karan Johar）和播映節目的私人頻道擁有者發函，要求不要播放香菸和致癌嚼食品的廣告。

他說，一旦這個節目停播香菸和致癌嚼食品廣告，其他所有節目和頻道也會跟進。

此外，新德里也在印度與斯里蘭卡板球賽期間，通知德里與區板球協會（DDCA）撤除香菸與致癌嚼食品廣告，協會之後即撤除廣告。

新德里衛生官員說，衛生部門也寫信給曾在電影飾演007情報員，為印度50年品牌Pan Bahar代言panmasala的知名演員皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan），盼他不要再代言類似商品，但仍在等候回覆。

報導引述統計指出，印度目前約有1億的吸菸人口，平均每年有90萬人死於吸菸引發的相關疾病；同時，還有數百萬人消費致癌嚼食品。

全印度醫學院（AIIMS）預防醫學部助理教授尚卡（Abhishek Shankar）說，肺癌已是印度第2大常見癌症，致病主因是吸菸，因此反菸拒檳榔刻不容緩。（編輯：陳俊碩）1070314