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中央社

FIFA將來台了解 足協17日改選暫緩

中央社2018/03/14 14:42
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北14日電）足協改選因邱義仁等人參選資格認定而出現爭議，FIFA來函建議暫緩，足協今天透過新聞稿表示，將依建議暫緩改選，17日改開緊急會員大會，討論「是否開放非會員代表參選」。

中華民國足球協會副理事長龔元高、高雄市足球委員會主委劉世芳今天在台北召開記者會，公布國際足球總會（FIFA）來信，並以此要求原訂足協17日進行的改選「必須延期」。

劉世芳表示，FIFA已經建議中華足協暫停所有選舉工作，希望足協確實遵守FIFA要求，延後改選，切勿「強渡關山」，堅持在17日進行改選。

龔元高另提供一份FIFA來函副本，並以此表示，足協9日收到信，應該就知道必須延後改選，也應該馬上向會員公布，但足協不但沒公布，還發出17日的開會通知，動機讓人起疑。

對此，足協發出聲明及電子郵件截圖，表示協會是在12日晚間6時51分接獲FIFA來信，建議協會暫緩第12屆理監事選舉事宜，並提及將由FIFA及亞足聯（AFC）組成小組來台，了解各方意見後提出建議，因此原定於17日舉行的第12屆理監事選舉將暫緩辦理。

足協聲明提到，根據足協章程第19條第1項所指，「會員大會為最高權力機構」，因此將於17日舉行緊急會員大會，由會員議決「是否開放非會員代表參選」的議題。

足協原訂17日進行改選，但包括台灣日本關係協會會長邱義仁的理事長參選資格等，遭足協以「非會員不具參選資格」否定，讓兩派人馬就被選舉資格認定展開攻防。

中華民國足球協會章程第8條第3項載明，「會員（會員代表）有表決權、選舉權、被選舉權、罷免權。每一會員（會員代表）為一權」，但第32條則揭示「參與理事會選舉之候選人必須由至少一名會員代表提名」，兩條法規讓兩派人馬各自主張「會員才有被選舉權」和「候選人有一會員代表提名即可」，形成僵局。（編輯：黃瑞弘）1070314

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